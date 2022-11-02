الإعلان عن كشف جديد عن أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس 3 نوفمبر 2022.

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد عن أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو الحافلتين: الخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/36) هنـــــا ، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/42)هنـــــا.

وأكدت الوزارة، على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ودعت المسافرين إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الوزارة، من السافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما وطالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.