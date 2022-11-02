الجهاد الإسلامي: فلسطين وطننا والمقاومة سبيلنا للتحرير والعودة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 2/11/2022، أن فلسطين بكل ترابها وأرضها ومقدساتها ومياهها وهوائها هي حقٌ خالص للشعب الفلسطيني، لا يقبل القسمة أو التجزئة مهما بلغت ذروة العدوان والإرهاب الصهيوني الذي تغذية أساطير الكذب والدجل والخداع.

وقالت الحركة في بيان صحفي :" تمرّ اليوم الذكرى المشؤومة لإعلان الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها حكومة بريطانيا الاستعمارية لتؤسس بذلك لأكبر الجرائم التي شهدها التاريخ الإنساني والمتمثلة باحتلال فلسطين ونكبة شعبها وما تبع ذلك من عدوان ومعاناة لا زالت فصولها متتابعة من القتل والإرهاب والعدوان الذي يمارسه كيان العدو الغاصب."

وأوضحت الحركة، أن الذكرى الـ 105 على وعد من لا يملك لمن لا يستحق، أو ما سُمي "وعد بلفور"، تمر متزامنة مع بلوغ التهديد والإرهاب الصهيوني المتطرف ذروته، فيما تتجسد على الأرض ملاحم الصمود الفلسطيني.

وشددت أن الذكرى شاهدة على تجذر الشعب الفلسطيني بأرضه وعلى الترابط الوثيق بين الفلسطيني وأرضه ومقدساته وهو ترابط لا ينفك، بل يزداد قوة وثباتاً مع تواصل البطولات التي يسجلها مجاهدو شعبنا ومقاومته الباسلة التي ما فتئت تقدم التضحيات والشهداء.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على أن فلسطين بكل ترابها وأرضها ومقدساتها ومياهها وهوائها هي حقٌ خالص للشعب الفلسطيني، عن هذا الحق لا يقبل القسمة أو التجزئة، ومهما بلغت ذروة العدوان والإرهاب الصهيوني الذي تغذية أساطير الكذب والدجل والخداع، وتدعمه الدول الاستعمارية المتآمرة، فإن كل ذلك لن يمحو الحق الفلسطيني، فهذا الحق لن تطويه سنوات الاحتلال الباطل، ولن تزحزحه الأباطيل والخرافات.

وأكدت، أن المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، هي سبيلنا للدفاع عن هذه الأرض، وإن توالي مواكب الشهداء والدم النازف يزيدنا إيماناً ويقيناً بالنصر والتحرير بإذن الله.

وتابعت :" رحم الله شهداءنا الأبرار، وعجل الله بالفرج لأسرانا والشفاء لجرحانا، وسدد الله ضربات المجاهدين الذين يعلنون كل صباح ومساء أن هذه فلسطين وأن شعبها حيّ وإن إرادة أبنائها أقوى من كل الطواغيت المستكبرين."