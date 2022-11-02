العد التنازلي لشهر رمضان 1444.. موعد شهر الصيام 2023 فلكياً في مصر

العد التنازلي لشهر رمضان 1444.. موعد شهر الصيام 2023 فلكيا في مصر، يسأل كثيرون عن موعد شهر رمضان المبارك في الدول العربية المحيطة، وفي مصر تحديداً لترتيب أوضاعهم، وهو سؤال يتردد من آن لآخر كلما اقترب شهر الصيام، لاسيما مع إعلان بدء كل شهر عربي وفقا للتقويم الهجري، ويستعرض التقرير التالي الأيام المتبقية على هذا الشهر الذي سيحل في عام 2023، وفقا للحسابات الفلكية، على أن يتم إعلان بدء شهر رمضان رسميا وشرعيا وفقا للرؤية الشرعية لدار الإفتاء المصرية، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر العد التنازلي لشهر رمضان 1444.. اعرف موعد شهر الصيام 2023 فلكيا في مصر

كم تبقى على رمضان 1444؟

وللإجابة على سؤال كم تبقى على رمضان 1444؟ ووفقا للحسابات الفلكية فإن أول أيام شهر الصيام سيحل فلكيا يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، ومن المقرر وفقا لما ذكر عن معهد البحوث الفلكية أن يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ الموافق21 مارس.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان 2023 يتبقى عليه نحو 188 يوما؛ إذ يتبقى في شهر صفر نحو 12 يوما، ثم يتبقى 6 أشهر ربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الثاني ورجب وشعبان، ومع خصم ما يقرب من 4 أيام للأشهر العربية التي تكون 29 يوما فقط، فإنه إجمالي الأيام المتبقة ستكون في غضون 188 يوما وبذلك يتم الإجابة على سؤال كم تبقى على رمضان 1444؟.

موعد شهر رمضان 2023

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 م هو المتمم لشهـر شعبان 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر رمضان 2023 م 1444هـ فلكيا هو يوم الخميس الموافق 23 مارس، وذلك في حالة توافق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان والذي يوافق الثلاثاء 21 مارس، وبالتالي إما يتم ثبوت رؤية هلال رمضان فيكون أول يوم الأربعاء 22 مارس، أو عدم ثبوت الهلال مما يعني أن شهر شعبان 30 يوما وأن غرة رمضان الخميس 22 مارس 2023.