تفاصيل جديدة و صادمة حول زواج خالد مقداد مالك قنوات طيور الجنة .. متجوز في السر ، شاعت منذ يومين اخبار حول زواج خالد مقداد مالك طيور الجنة للمرة الثانية على التوالي وفي السر ، وسط حالة من الدهشة والصدمة لدى الجمهور الذي اعتبر مالك طيور الجنة خادل مقداد من اكثر الشخصيات تأثيرا وعقلانية في الوسط الفني ، وخاصة ان له 7 ابناء ، الا ان نباً زواجه بالسر والتفاصيل الصادمة حول تلك الزواجة كانت كالصاعقة على كافة المتابعين والجمهور .

تفاصيل جديدة و صادمة حول زواج خالد مقداد مالك قنوات طيور الجنة .. متجوز في السر

للمرة الثانية خلال عام تنتشر أخبار حول زواج خالد مقداد مالك طيور الجنة من أمرأه ثانية غير عن زوجه مروة التي أنجبت له عدد من 7 ابناء، حيث انشغلت منصات التواصل الاجتماعي ورد فعل زوجته كانت صادمة بالاضافة الى انه صادم لكل محبين صاحب قناه طيور الجنة التي لها شهره واسعه داخل الوطن العربي لصاحبها خالد مقداد بعد خبر عن زواجه للمرة الثانية ورد صادم من زوجته الاولى بعد انجابها سبعه اطفال تابع التفاصيل

تفاصيل زواج خالد مقداد مالك قنوات طيور الجنة للمرة الثانية في السر

خلال ساعات الماضية انتشر خبر صادم للجميع ومحبين قناه طيور الجنة بعد اشاعه صادره عن زواج خالد مقداد صاحب سلسله قنوات طيور الجنة للأطفال داخل الوطن العربي وزواجه للمرة الثانية بعد انجاب اكثر من سبعه اطفال

من زوجته الاولى التي تدعى مروه ولكن خرج خالد مقداد عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك واوضحها ان هذا الشيء لم يحدث ونفى هذه الشائعة الكاذبة