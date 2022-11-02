لجان المقاومة: عملية الدهس برام الله رد فعلي على جرائم العدو

باركت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأربعاء 2/11/2022، عملية الدهس البطولية على حاجز بيت عور غرب رام الله بالضفة المحتلة، معتبرةً أنها الرد الطبيعي والفعلي على جرائم العدو الصهيوني وتغوله الوحشي على دماء أبناء شعبنا وأرضنا وقدسنا.

ونعت اللجان، الشهيد البطل الفدائي عبدالحفيظ يوسف ريان منفذ عملية الدهس على حاجز بيت عور في رام الله ونؤكد بان دماء الشهداء المتدفقة في عروق المقاومة الملتهبة في كل ربوع فلسطين ترسم لنا معالم طريقنا نحو القدس والأقصى.

واعتبرت أن هذه العملية البطولية امتداد لثورة شعبنا ومقاومتنا في كل ربوع الضفة والقدس وتأكيدا بأن كل جرائم العدو الصهيوني لن تكسر إرادة شعبنا ولن توقف مقاومته المتصاعدة.