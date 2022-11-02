هذه الأمراض الموسمية الشتوية الشائعة ونصائح لتجنبها

أمراض موسمية شتوية شائعة هناك بعض الأمراض التي تزداد سوءًا عندما يكون المناخ باردًا. الأشخاص المصابون بالربو والتهاب الحلق على سبيل المثال، يواجهون أوقاتًا أكثر صعوبة خلال أشهر الشتاء. تعالوا نتعرف على هذه الأمراض الموسمية الشتوية ونتبع النصائح حول معالجة هذه الأمراض خلال الأشهر الباردة:

نزلة البرد

اغسل يديك دائمًا. هذه هي الطريقة التي تحارب بها نزلات البرد. تنظيف اليدين بالصابون أو المعقم يزيل البكتيريا الضارة التي تنقلها عندما تلمس الأشياء اليومية التي يلمسها الآخرون.

نصيحة:

تذكر أن تحافظ على كل شيء تلمسه في المنزل نظيفًا قدر الإمكان ، مثل الأكواب والملاعق والشوك والملابس. قم دائمًا بتنظيف هذه الأشياء خاصةً إذا كان هناك شخص آخر في منزلك مصاب بالبرد.

التهاب الحلق

يحدث هذا كثيرًا خلال فصل الشتاء ، وفي معظم الأحيان يكون بسبب الفيروسات.

هناك دليل على أنه عندما تنخفض درجة الحرارة ، يمكن أن يكون لها تأثير على حلق الإنسان.

نصيحة:

الطريقة المناسبة لتهدئة التهاب الحلق هي خلط الماء الدافئ والملح والغرغرة. حيث يوفر الراحة عن طريق تقليل المنطقة الملتهبة. 1 ملعقة صغيرة من الملح في الماء الدافئ يكفي لعمل المحلول.

الربو

يعاني مرضى الربو من صعوبة كبيرة في الشتاء. فالرياح الباردة سبب رئيسي لمرضهم. يتنفسون ويعانون من نقص الأكسجين في رئتيهم.

نصيحة:

البقاء في المنزل خلال الأيام العاصفة فكرة جيدة جدًا. إذا كنت مضطراً للخروج، فاحرص دائمًا على ارتداء وشاح أو قطعة من الملابس التي تغطي أنفك وفمك. خذ دائمًا الأدوية الخاصة بك واحتفظ بجهاز الاستنشاق معك دائمًا.

نوروفيروس

هذا مرض شديد العدوى يحدث خلال فصل الشتاء ويؤدي إلى التقيؤ. على الرغم من أنه لا يقتصر على فصل الشتاء فقط ، إلا أن ذلك الوقت من العام هو أكثر الأوقات شيوعًا. الفنادق والمدارس هي أكثر الأماكن التي يحدث فيها ذلك.

نصيحة:

إذا وجدت نفسك مصابًا بفيروس نوروفيروس ، اشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبتك. الأطفال الصغار وكبار السن هم في الغالب الأكثر إصابة بالعدوى. تتوفر سوائل معالجة الجفاف في الصيدليات. من المستحسن أن تقوم بتخزين بعضها.

ألم المفاصل

يتفاقم ألم المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل عند التعرض للبرد. على الرغم من أن لا أحد يعرف السبب ، فإن الألم والتصلب فقط يتأثران بانخفاض درجة الحرارة. ومع ذلك ، هناك نقطة مثيرة للاهتمام يجب ملاحظتها وهي أنه لا يوجد دليل على تلف المفاصل خلال فصل الشتاء.

نصيحة:

يشعر الكثير من الناس بالإحباط خلال فصل الشتاء وقد يزيد ذلك من حدة أي حالة لديهم ، بما في ذلك آلام المفاصل. يمكن للتدريب البدني كل يوم أن يساعد الشخص نفسيا وجسديا. يمكن أن تكون السباحة كل يوم مفيدًا لك.

قرحة البرد

قرحة البرد هي فيروس يشير لضعف المناعة، وبأنك متعب حقًا أو متوتر حقًا. لا يوجد علاج معروف لهذا المرض ، ولكن يمكنك حماية نفسك من خلال توخي الحذر والحذر خلال فصل الشتاء.

نصيحة:

حاول أن تفعل الأشياء التي تجعلك سعيدًا. ابتعد عن المواقف العصيبة. شاهد فيلمًا جيدًا. اخرج مع الأصدقاء. استمتع بوقتك.

النوبة القلبية

يقال بأنها تزداد خلال فصل الشتاء. ربما يكون هذا بسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء الطقس البارد. هذا يضغط على القلب. كما أن القلب يعمل ضعف جهده للحفاظ على دفء الجسم في المناخ المتجمد. تعتبر النوبات القلبية أكثر شيوعًا في فصل الشتاء. قد يكون هذا لأن النوبات الباردة تزيد من ضغط الدم وتزيد من الضغط على القلب. يعمل قلبك بجهد أكبر للحفاظ على حرارة الجسم عندما يكون الجو باردًا.

نصيحة:

ابق في الداخل وحافظ على الدفء والجفاف. جرب القربة الدافئة، والبطانية السميكة أو الكهربائية.

الايدي الباردة

يحدث هذا المرض غالبًا خلال فصل الشتاء. يتغير لون أطرافك وتشعر بألم شديد في أصابع يديك وقدميك. يتغير لون الجلد من الظل الأبيض إلى اللون الأزرق. وعندما تصبح حمراء تشعر بخدر طفيف وإحساس بالوخز ، لأن الأوعية الدموية لا تحصل على ما يكفي من الدم. عندما يصبح الألم شديدًا ، هناك أدوية يمكن أن تخفف الألم. لكن في معظم الحالات ، يصعب على الأفراد القيام بذلك.

نصيحة:

التدخين وشرب القهوة (أو أي مشروب يحتوي على الكافيين) يمكن أن يجعل الأمور أسوأ بالنسبة لك. ارتداء الملابس المناسبة أمر لا بد منه أيضًا ، وكذلك القفازات ، خاصةً عندما تتجه للخارج خلال فصل الشتاء.

جفاف الجلد

يزداد جفاف الجلد سوءًا بسبب الطقس البارد. لذلك رطب جلدك بشكل منتظم خلال اشهر الشتاء الباردة. هناك نظرية خاطئة تقول بأن الكريم أو اللوشون يخترق الجلد. وهذا غير صحيح. الكريمات تقوم بإغلاق المسام وبالتالي تحبس الرطوبة في الداخل عن طريق منعها من التبخر.

ولهذا السبب، فأن أفضل وقت لاستخدام كريم الترطيب هو بعد الاستحمام مباشرة. عندما يكون الجلد رطباً.

نصيحة:

استحم بماء دافئ في الشتاء وليس ساخن. لان الماء الساخن يسبب جفاف الجلد والحكة . كما انه يسبب هشاشة الشعر وجفافه أيضاً.