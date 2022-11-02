الأسير باسم الخندقجي يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

دخل الأسير باسم الخندقجي (39 عاماً) من نابلس عامه الـ19 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال نادي الأسير إن الأسير الخندقجي أُعتقل في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن ثلاث مؤبدات، لافتاً إلى أنه درس في جامعة النجاح الوطنية في تخصص الصحافة والإعلام ثلاثة سنوات قبل اعتقاله.

وأضاف أن الأسير الخندقجي أصدر وهو في الأسر ديوانين شعر و250 مقالة وعدة روايات أدبية منها "نرجس العزلة" و"خسوف بدر الدين"، وترجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسية، ويعتبر الأسير الخندقجي من الروائيين الفلسطينيين على مستوى العالم العربي، وهو من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.