كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً مجهولاً يربك كوريا الجنوبية

أطلقت كوريا الجنوبية تحذير إخلاء عبر التلفزيون الوطني، وذلك عقب رصد هيئة الأركان العامة لكوريا الجنوبية إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور.

وأفادت كورية الشمالية عن القوات المسلحة لكوريا الجنوبية قولها، إن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ باتجاه بحر اليابان.

ويشتق اسم " كوريا " من مملكة كوريو، السلالة التي حكمت في العصور الوسطى حيث تجاورها الصين من الغرب، واليابان من الشرق، وكوريا الشمالية من الشمال، ومضيق كوريا من الجنوب.

وحذرت السلطات الكورية سكان جزيرة أولونغدو قبالة ساحلها الشرقي بعد إطلاق كوريا الشمالية ما وصفه الجيش بأنه "صاروخ باليستي مجهول الهوية".، حيث توجهت الطائرة صوب الجزيرة قبل أن تهبط في عرض البحر