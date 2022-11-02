أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 2/11/2022

تشهد أسعار الذهب في الأردن اليوم الاربعاء 2/11/2022 استقراراً حيث جاءت أسعار الذهب ونقدم لكم في هذا التقرير الشامل توقعات أسعار الذهب في الأردن اليوم بالدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، حسب أعيرة الذهب المتوفرة في الأسواق والأكثر تداول وهي (24، 22، 21، 18، 14، 12)، اسعار الذهب في الاردن اليوم بيع وشراء “JOD” تتغير بشكل مستمر حسب اقتصاد المملكة الاردنية اليوم الأربعاء 2-11-2022.

سعر الذهب اليوم في الاردن بيع وشراء وفقًا لما صدر عن (النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات) في المملكة الأردنية. وحدة الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 40,100 دينار 37,300 دينار عيار 21 34,000 دينار 32,500 دينار عيار 18 30,300 دينار 27,300 دينار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن نقدم لكم أسعار الذهب اليوم في الأردن بيع وشراء بدون إضافة المصنعية (تكاليف الدمغ)، حيث أن السعر المعروض هو سعر جرام الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 2-11-2022 داخل بورصة الذهب ويتم إضافة المصنعية بناءً على الضريبة المضافة للقطعة المباعة، لذا، فإن سعر بيع الذهب في الأردن في حالة الاستعمال هو بالطبع أقل من سعر شراء الذهب اليوم في الأردن بحالته الجديدة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 37.67 دينار $53.13

سعر الذهب عيار 22 34.53 دينار $48.70

اسعار الذهب عيار 21 32.96 دينار $46.49

اسعار الذهب عيار 18 28.25 دينار $39.85

سعر الذهب عيار 14 21.97 دينار $30.99

سعر الذهب عيار 12 18.83 دينار $26.56

اسعار أوقية الذهب 1,171 دينار $1,652

اسعار جنيه الذهب 263.67 دينار $371.91

اسعار كيلو الذهب 37,667 دينار $53,129

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاربعاء 2/11/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 نوفمبر 37.60 32.90 28.20 21.93 18.80

31 أكتوبر 37.27 32.61 27.95 21.74 18.64

30 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77

29 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77

28 أكتوبر 37.53 32.84 28.15 21.89 18.76

27 أكتوبر 37.96 33.21 28.47 22.14 18.98

26 أكتوبر 38.01 33.26 28.51 22.17 19.00

25 أكتوبر 37.70 32.99 28.28 21.99 18.85

24 أكتوبر 37.62 32.92 28.22 21.95 18.81

23 أكتوبر 37.82 33.09 28.36 22.06 18.91