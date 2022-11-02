بدران: المشروع الصهيوني يشهد حالة تفكك غير مسبوقة

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران في الذكرى الـ 105 لوعد بلفور المشؤوم أن المشروع الصهيوني يشهد مزيدًا من الانكسارات، وحالة تفكك غير مسبوقة.

وقال بدران اليوم الأربعاء، :"إن المشروع الصهيوني يشهد مزيدًا من الانكسارات، وها هو يجري انتخاباته الخامسة على التوالي، عاجزًا عن تشكيل حكومة مستقرة، كاشفًا عن تفكك غير مسبوق، لافتًا إلى أن ذلك بفضل تمسك شعبنا بخيار المقاومة".

وأضاف أن شعبنا أدرك بفطرته وتجربته أن المقاومة هي الخيار الوحيد لردع العدوان، وحماية الوجود، وانتزاع الحقوق، وهو إلى نصر حتمي لا محالة.

وأشار بدران إلى أن شعبنا الفلسطيني ما زال يعيش آثار الجريمة النكراء التي ارتكبتها بريطانيا بحقه، وما ترتب عليها من تهجير، وقتل، واعتقال، وسرقة للأرض، ومسّ بكرامة الإنسان وحقوقه، على يد أبشع كيان عنصري عرفه التاريخ البشري.

وأكد أنه رغم كل الجرائم الصهيونية إلا أن هذا المشروع فشل بعد كل هذه السنين في ترسيخ وجوده على أرضنا الطاهرة المباركة.

وشدد بدران على أن إرادة شعبنا الحية ظلت حاضرة في ميدان الصراع، قادرة على مواجهة هذا العدو في كل بقعة، وعلى كل جبهة، وفي كل لحظة، حتى وصلنا في هذه الأيام المباركة إلى هبّة شعبنا العظيم في الضفة، والممتدة من نابلس شمالًا إلى الخليل جنوبًا، مرورًا بالقدس وبلداتها المجاهدة.