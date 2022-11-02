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تفاصيل الخبر
قائمة محدثة لأسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الأحد 2/11/2022
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:32 ص
02 نوفمبر 2022
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