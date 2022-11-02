قائمة محدثة لأسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الأحد 2/11/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:32 ص
02 نوفمبر 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
اعلان اسفل صورة الخبر

خضروات 1.PNG
 

خضروات 2.PNG
 

متعلقات