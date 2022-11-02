اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء 2/11/2022 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 10 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أشرف طبال، وحسن أبو ساري، من مخيم نور شمس.

ومن سلفيت، اعتقت قوة جيش الاحتلال، المحرر حمزة بوزية، ونور الأسعد من كفل حارس، فيما اعتقل مجاهد حمدان من بيتا جنوب نابلس.

واعتقل جيش الاحتلال، أيمن السمهوري، من مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما اعتقل من مخيم عايدة شمال بيت لحم، الجريح أمير عليان، وإبراهيم عليان.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد العباسي، وأمين عبيسان.