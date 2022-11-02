الجهاد الإسلامي تشارك هلا صور في أفتتاح معرض الكتاب العربي الثامن

على رأس وفد من حركة الجهاد الاسلامي شارك مسؤول العلاقات الفلسطينية في لبنان أبو سامر موسى، يرافقه مسؤول العلاقات في منطقة صور أبو هادي عبدالعال، وعددًا من قيادة وكوادر الحركة بحفل افتتاح معرض الكتاب العربي الثامن 2022 ، الذي تقيمه جمعية ” هلا صور” الثقافية الاجتماعية للعام الثامن على التوالي، وذلك يوم السبت 29 تشرين اول 2022، في مركز باسل الاسد الثقافي في مدينة صور – جنوب لبنان. برعايه وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى، ممثلاً بالدكتور محمد جزيني تحت عنوان ” بالوعي والكتاب العربي نسقط الغزو الثقافي الصهيوني”.

وقد حضر حفل الافتتاح وفد من جمهورية مصر العربية، تقدمه عضو مجلس الشعب المصري الاستاذ اسامة شرشر، وعدد من ممثلي الاحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية، وممثلو الادارات والدوائر الرسمية اللبنانية، والمؤسسات والجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية، وفاعليات اختيارية وبلدية، وشخصيات روحية وثقافية واجتماعية واعلامية، وحشد من أبناء مدينة صور ومنطقتها .

وقدمت للحفل الروائية وفاء بيضون، وتحدث خلاله رئيس جمعية “هلا صور” الثقافية الاجتماعية الدكتور عماد سعيد، وممثل وزير الثقافة اللبناني الدكتور محمد جزيني، والنائب المصري اسامة شرشر، واكدت الكلمات اهمية المقاومة الثقافية، في مواجهة الغزو الصهيو – اميركي لمنطقتنا. كما اكدت التمسك بنهج المقاومة، سبيلاً لتحقيق طموحات واماني شعوب امتنا، في التحرر ودحر الاحتلال عن الارض المباركة. وتوجهت بالتحية الى الشعب الفلسطيني الصامد على ارض فلسطين ولكل الكتائب المجاهدة وفي المقدمة منها كتيبة جنين وعرين الاسود، والى شعب لبنان ومقاومته الباسلة. وعاهدت الشهداء على الاستمرار بالتمسك بالاهداف التي استشهدوا من اجلها.

وبعد قص شريط الافتتاح جال الحضور في اقسام المعرض.

و تجدر الإشارة الى أن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تشارك في فعاليات المعرض بقسم خاص ، ضمن (جناح فلسطين)، احتوى على العديد من إصدارات الحركة، وادبياتها، ووثائقها.

وخلال جولة الحضور في اقسام المعرض، وزيارتهم القسم الخاص بالجهاد الاسلامي، قدم مسؤول العلاقات الفلسطينية ابو سامر موسى مجموعة من الاصدارات واهمها كتاب موافق الامين 2021، ونسخاً من أصدارات الامين العام الراحل الدكتور رمضان عبدالله اضافة للوثيقة السياسية واصدارات اخرى للدكتور الهندي واصدارات تتعلق بمواقف الجهاد ومركزية القضية الفلسطينية في وجدان الامين العام المؤسس الدكتور الشقاقي كهدية لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، ممثلاً بالدكتور محمد جزيني، والتقى موسى العديد من الشخصيات ابرزها سفير فلسطين في كردستان السفير الحزوري وعضو مجلس الشعب المصري الاستاذ اسامة شرشر، والنائب اللبناني علي خريس ويستمر المعرض حتى الثاني عشر من شهر تشرين الثاني. ويتخلله العديد من الانشطة والفعاليات الثقافية والادبية.