أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 2نوفمبر 2022- سعر الذهب عيار 21

عادت أسعار الذهب اليوم في السعودية للارتفاع بالتعاملات الصباحية، الأربعاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تزامنا مع الصعود العالمي للأصفر.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى مستوى 198.07 ريال (52.71 دولار) مقابل 197.29 ريال عند إغلاق تعاملات أمس، بحسب موقع gold-price-today المختص برصد أسعار الذهب.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم إلى 173.32 ريال (46.12 دولار)، مقابل 172.63 ريال في ختام تداولات أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليبلغ 148.56 ريال (39.53 دولار) مقابل 147.97 ريال في آخر تعاملات الإثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية صعودا لمستوى 115.54 ريال (30.75 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 99.04 ريال (26.36 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في السعودية نحو 1387 ريالا (368.98 دولار). فيما سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السوق السعودية حوالي 6160 ريالا (1639 دولارا).

الذهب في الأسواق العالمية

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال التداولات الصباحية اليوم الأربعاء، لتربح أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية.

وارتفع المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.12 دولار ليصل سعره إلى 1637.81 دولار للأونصة، عند الساعة 04:13 صباحا بتوقيت جرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب - تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 0.01% بما يعادل 0.2 دولار لتصل إلى 1640.85 دولار للأونصة.

المعادن النفيسة الأخرى

ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.39% إلى 19.38 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.98% إلى 1853.78دولار، فيما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.41% إلى 936.2 دولار.