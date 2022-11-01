أسعار الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 2 نوفمبر 2022

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان، بشكل طفيف خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، توازيا مع الصعود العالمي للمعدن الأصفر.

عادت أسعار الذهب في لبنان نحو منحنى الصعود، بعد فترة من التراجع والاستقرار في الفترة الماضية، مدعومة بالمكاسب التي حققتها الليرة أمام الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وصعد سعر الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى مستوى 80.056 ألف ليرة (52.71 دولار)، مقابل 80.037 ألف ليرة بآخر تعاملات أمس، وفقا لمنصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) اليوم، لنحو 70.050 ألف ليرة (46.12 دولار) مقابل 70.034 ألف ليرة بنهاية تعاملات اليوم السابق.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، عند نحو 60.043 ألف ليرة (39.53 دولار) مقابل 60.028 ألف ليرة عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن سعر الذهب الاقتصادي في لبنان، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 46.699 ألف ليرة (30.75 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان خلال التعاملات الصباحية، نحو 2.489 مليون ليرة (1639 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من الذهب عيار 21) في السوق اللبنانية صباح اليوم نحو 560.404 ألف ليرة (368.98 دولار).

الذهب العالمي اليوم

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، توازيا مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

وجاء ارتفاع المعدن النفيس رغم الحذر الذي ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات التي ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يمتد يومين ويبدأ في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1641.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1642.20 دولار للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

ارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية 1.9% إلى 19.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8% إلى 932.99 دولار، وزاد البلاديوم 1.3% إلى 1865.40 دولار.

سعر الدولار

تراجع مؤشر الدولار 0.4% مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضا.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن التعليقات الصادرة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب اجتماع مجلس الاحتياطي ربما تحدد التحرك القادم للذهب في نطاق من 25 إلى 50 دولارا للذهب.

وفي نهاية الاجتماع بشأن السياسة النقدية الذي يمتد ليومين وينتهى الأربعاء، من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، كما من المتوقع أن يثور جدلا في البنك بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.

ونزلت أسعار الذهب نحو 12% منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية في مارس/ آذار في الوقت الذي رفع فيه المركزي الأمريكي الفائدة بوتيرة سريعة.