سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2نوفمبر 2022- بكام الذهب النهاردة

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تزامنا مع الصعود العالمي للمعدن النفيس.

تواكب الصعود في أسواق الذهب المحلية في مصر مع التحرك الصعودي لأداء الدولار في سوق الصرف المصرية، والارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس اليوم.

ويأتي النسق الصعودي لأسعار الذهب في مصر منذ نهاية الأسبوع الماضي مدعوما بقرارات حكومية بتحرير سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار، مما حدا بالدولار الأمريكي أن يسجل أعلى مستوى له أمام العملة المصرية تاريخيا.

وقرر البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة بنحو 2% في اجتماع استثنائي له، وبموجب القرار ووصلت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 13.25% و14.25% على الترتيب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1205 جنيهات للشراء و1210 جنيهات للبيع، بصعود 3 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم بحسب منصة "آي صاغة".

أما عيار 24 فقد بلغ سعر الشراء نحو 1377.25 جنيه والبيع 1382.75 جنيه، بزيادة بنحو 3.50 جنيه صباح اليوم.

وسجل عيار 18 صعودا ليبلغ سعر الشراء 1032.75 جنيه، والبيع 1037.25 جنيه، ليصعد نحو 2.50 جنيه.

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 10670 جنيها للشراء و9680 جنيها للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء.

الذهب العالمي اليوم

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، توازيا مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

وجاء ارتفاع المعدن النفيس رغم الحذر الذي ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات التي ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يمتد يومين ويبدأ في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1641.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1642.20 دولار للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

ارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية 1.9% إلى 19.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8% إلى 932.99 دولار، وزاد البلاديوم 1.3% إلى 1865.40 دولار.

سعر الدولار

تراجع مؤشر الدولار 0.4% مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضا.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن التعليقات الصادرة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب اجتماع مجلس الاحتياطي ربما تحدد التحرك القادم للذهب في نطاق من 25 إلى 50 دولارا للذهب.

وفي نهاية الاجتماع بشأن السياسة النقدية الذي يمتد ليومين وينتهى الأربعاء، من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، كما من المتوقع أن يثور جدلا في البنك بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.

ونزلت أسعار الذهب نحو 12% منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية في مارس/ آذار في الوقت الذي رفع فيه المركزي الأمريكي الفائدة بوتيرة سريعة.