سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 2 نوفمبر 2022- سعر الدولار مقابل الليرة السورية

عاد سعر الدولار اليوم في سوريا للارتفاع في التعاملات الصباحية الأربعاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الليرة اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم لدى السوق الموازية (السوداء) مستوى 5150 ليرة للشراء، و5185 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات الأجنبية في السوق السورية السوداء.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وبلغ سعر اليورو اليوم في سوريا خلال تداولات الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5103 ليرات للشراء، و5143 ليرة للبيع.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، نحو 5922 ليرة للشراء، و5972 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 1369 ليرة للشراء، و1382 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات اليوم، نحو 1399 ليرات للشراء، و1412 ليرة للبيع.

كما أظهرت شاشات التداول سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 16631 ليرة للشراء، و16770 ليرة للبيع.

تعاني الليرة السورية منذ عام 2011 من تراجع كبير وصل إلى خسارتها نحو 99% من قيمتها في السوق السوداء، جراء الأوضاع السياسية المتردية التي تشهدها البلاد بعد أن غرقت في نزاع دام منذ أكثر من 11 عاما.

كما يعاني غالبية السوريين من كونهم تحت خط الفقر، وفق بيانات أصدرتها الأمم المتحدة، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع الأساسية صعودا كبيرا في مختلف أنحاء البلاد خلال العام الأخير.