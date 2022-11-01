الليكود يعود للحكم: إليكم نتائج العينات التلفزيونية لانتخابات الكنيست الـ25

أظهرت عينة نتائج انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، التي جرت اليوم الثلاثاء 1/11/2022، فوز بنيامين نتنياهو بـ62 مقعداً مقابل 54 مقعداً للائتلاف الحالي.

ووفقاً لمتابعة القناة 12 الإسرائيلية: فازت كتلة نتنياهو 62، وأحزاب حكومة لابيد 54

الطيبي وعودة 4.

عينة البروفيسور كميل فوكس لصالح القـناة 13 العبرية

الليكود (نتنياهو) 31 مقعدا

يوجد مستقبل (لابيد) 24

الصهيونية الدينية (سموتريتش) 14

المعسكر الوطني (غانتس) 12

شاس (درعي) 10

يهدوت هتوارة (غافني) 7

العمل (ميخائيلي) 5

القائمة الموحدة "راعام" (عباس) 5

إسرائيل بيتنا (ليبرمان) 4

ميرتس (غالؤن) 54

الطيبي وعودة 4