بشرى لمريضات سرطان الثدي الثلاثي السلبي

طور باحثون في خطوة مهمة، دواءً لعلاج مريضات سرطان الثدي الثلاثي السلبي العدواني اللاتي يمثلن نسبة لا بأس بها من إجمالي ضحايا هذا المرض.

تم تشخيص إصابة ما يقدر بنحو 2.3 مليون امرأة حول العالم بسرطان الثدي في عام 2020، وفي نفس العام توفيت 685000 امرأة على مستوى العالم بسبب هذا المرض.

ما بين 10٪ إلى 15٪ من جميع الحالات التي تم تشخيصها هي سرطان الثدي الثلاثي السلبي، ويُعرف هذا النوع المحدد من سرطان الثدي بكونه عدوانيًا ويصعب علاجه.

أولئك الذين تم تشخيصهم بسرطان الثدي السلبي الثلاثي لديهم معدل بقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات فقط، باعتباره الأصعب في العلاج.

علاج واعد لسرطان الثدي الثلاثي السلبي

طور فريق من الباحثين من جامعة أريزونا دواءً موجهًا خصيصًا لسرطان الثدي الثلاثي السلبي، باستخدام تقنية مستقبلات عامل نمو البشرة (EGFR)، ويقال إن الدواء يسبب آثارًا جانبية سامة قليلة أو معدومة.

في هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة Cancer Gene Therapy مؤخرا، اختبر الباحثون العقار في نماذج حيوانية، لكنهم يعملون للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء المرحلة الأولى من تجربة إكلينيكية على البشر.

مستقبل عامل نمو البشرة (EGFR) هو بروتين موجود في خلايا معينة، ويظهر بشكل مفرط في أكثر من ثلاثة أرباع حالات سرطان الثدي ثلاثية السلبية، لذلك كان العلماء يطورون عوامل تمنع بروتينات EGFR لمنع الخلايا من النمو أكثر من اللازم.

وفقًا للدكتور جويس شرودر، رئيس قسم البيولوجيا الجزيئية والخلوية في جامعة أريزونا والمؤلف الرئيسي لهذه الدراسة، فإن معظم سرطانات الثدي ثلاثية السلبية تعبر عن EGFR ما يجعلها هدفًا محتملًا عالي التأثير.

يمنع الدواء المطور EGFR من دخول جزء من الخلية التي تحافظ على السرطان على قيد الحياة، بل إنه قادر على إيقاف بروتين EGFR في الخلايا السرطانية ولكن ليس في الخلايا السليمة.

أوضح الدكتور شرودر أن "العلاج يدخل داخل الخلية ويمنع تراكم EGFR في النواة، ويُعتقد أن مصدر EGFR المعتمد النووي (nEGFR) يقود سرطان الثدي النقيلي العدواني، ومن خلال منع الأخير نأمل في تطوير علاج لسرطان الثدي الثلاثي السلبي النقيلي".

ذكر فريق البحث أيضًا أنه نظرًا لأن علاجهم يترك الخلايا السليمة بمفردها ، فلا توجد آثار جانبية غير مرغوب فيها.

ما هو سرطان الثدي الثلاثي السلبي؟

اختبارات سرطان الثدي ثلاثية السلبية تكون سلبية لثلاثة مستقبلات توجد عادة في سرطان الثدي هي: الإستروجين، البروجسترون، وعامل نمو البشرة البشري (HER2).

ووفقا لموقع Medical News Today تشير الدراسات إلى أن النساء السوداوات لديهن احتمالية أعلى للإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي مقارنة بالنساء البيض، كما هو الحال بالنسبة للنساء الأصغر من 40 عامًا مقارنة بالنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 64 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء المصابات بطفرة BRCA1 هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من سرطان الثدي.

بسبب فقدان المستقبلات يكون لدى الأطباء خيارات أقل لعلاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي، على سبيل المثال العلاجات الهرمونية ليست فعالة.

لذا تشمل خيارات العلاج الحالية لهذا النوع من سرطان الثدي ما يلي:

- الجراحة بإزالة جزئية أو كاملة لأحد الثديين أو كليهما.

- العلاج الكيميائي.

- العلاج الإشعاعي.