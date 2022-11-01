مخابرات السلطة تعتقل المهندس حوشية في رام الله

أقدم جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية على اعتقال المهندس المحرر محمد حوشية (29 عامًا)، أحد كوادر الجهاد الإسلامي في محافظة القدس المحتلة.

واعتقل جهاز مخابرات السلطة المهندس حوشية عقب استدعائه للمقابلة في رام الله، حيث إنه ما زال معتقلاً دون توجيه أي تهمة له، أو الكشف عن تفاصيل وأسباب الاعتقال.

والمهندس حوشية، من سكان بلدة قطنة بالقدس، وهو أسير سابق في سجون الاحتلال أمضى سنتين ونصف، بتهمة قيادة الرابطة الإسلامية في محافظة القدس المحتلة.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقال وملاحقة كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.