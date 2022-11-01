مجموعة "عرين الأسود" توجه رسالة للعدو: ستقف مصدوماً أمام ضربات مقاتلينا

وجهت مجموعة عرين الأسود اليوم الثلاثاء 1/11/2022، رسالةً للعدو "الإسرائيلي" أن يظن خائباً أنه سينهي "عرين الأسود"، وأنه سيقف مذهولاً مصدوماً أمام روعة مقاتليها وشدة ضرباتهم ومفاجآتهم.

وقالت مجموعة عرين الأسود في بيان مقتضب :" لقد خطّ أسد من أسود خليل الرحمن الشهيد البطل محمد الجعبري أول بيانات العرين بعمليته الجبارة التي نفذها في كريات أريع موقعا فيهم القتلى والإصابات وقد أعاد للخليل عزها ومجدها."

وأضافت :"إن أبناء عرين الأسود إذ يقفون ويؤدون التحية العسكرية لهذا البطل المغوار ونقسم لك ياشهيدنا البطل أن نبقى على عهدك ووعدك ونوجه كل التحية لعائلة الجعبري هذه العائلة التي لم تبخل على فلسطين من شمالها لجنوبها بالشهداء والمجاهدين والقادة."

وتابعت :"نوجه التحية الى عائلة أبو عيشة الكريمة تاج رؤوسنا ونقول للعائلتين أنتم سند الضفة الغربية توحدوا وتعالوا على الجراح أروهم بأسكم وأعيدوا لهم ذكريات زقاق الموت ."

كما نعت مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل المقدام منفذ عملية أريحا الشهيد بركات عوده طبت وطاب مقامك.

واستطردت :" لقد ظن الاحتلال وخاب ظنُّه أنّه يستطيع إنهاء عرين الأسود وقلنا له أنك لاتعلم شيء عن عرين الأسود ونقول له ستقف مذهولا مصدوما أمام روعة مقاتليها وشدة ضرباتهم ومفاجئاتهم كما فاجئتك المقاومة عندما إغتلت الشهيد رائد الكرمي بمئات القتلى ستفاجئك جنين والخليل ونابلس ورام الله ستصدم من روع الضربات بإذن الله "

وقالت :" واهمٌ انت وواهم كل من يعتقد أن نارنا هدأت بركانٌ يغلي ولله الحمد يا أبناء شعبنا البطل يا درة التاج ويا تاج الرؤوس يا نبض كل مقاوم أنتم تستحقون أن نكون لكم درعٌ وسيف ومقاومتكم بإذن الله لن تخذلكم وإياكم أن تصدقوا المتخاذلين أو تلفتوا لتوافه الأمور فعزمنا وبأسنا شديد بإذن الله".

وأضافت :"لمن ينادون بالسلام أنظر لانتخاباتهم وسترى خياراتهم سترى إفرازاتهم وستعلم رغم علمك أنك تلاحق سراب ".

وزادت :" أما للمقاومين من عرين الأسود أو من الفصائل المباركة أو ذئابنا المنفردة اضربوهم في كل مكان فأي حياة هذه التي نحياها بسلام مع من يستبيح دمائنا ودماء أطفالنا رجالنا وأخواتنا فلا والله إما حياة نسحق فيها الباغي سحقا وإما ممات كممات الوديع وأبو صالح كممات النابلسي والجعبري والتميمي "