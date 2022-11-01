الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسير عمر الحنبلي

مددت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري لعمر الحنبلي عضو مجلس بلدي نابلس.

وحولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 8 من أغسطس الماضي، عضو مجلس بلدية نابلس عمر الحنبلي للاعتقال الإداري لمدة 3 شهور.

يذكر أن قوات الاحتلال والحنبلي مطلع أغسطس، بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتعرض الحنبلي للاعتقال مرات عديدة سابقا، وأمضى عدة سنوات أغلبها في الاعتقال الإداري.

الأسير عمر الحنبلي هو الشقيق الأكبر للمهندس الرابع في كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية الشهيد "محمد الحنبلي" الذي اغتالته قوات الاحتلال بتاريخ 5/9/2003 بعد حصاره دام أكثر من 14 ساعة في إحدى البنايات بنابلس.