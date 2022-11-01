إليك نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023 الدوري الـ 16 ونتائج قرعة كاس الملك في السعودية

إليك نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023 ونتائج قرعة كاس الملك في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022 عن مواجهات قوية في دور الـ 16 من البطولة ، ويواصل الجمهور السعودي في هذا التوقيت في البحث عبر محرك جوجل الشهير عن نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في الحرص على كتابة هذه المقالة التي توضح لكم النتائج ، حيث يهتم الجميع من المتابعين في المملكة ودول الخليج في التعرف عليها من أجل متابعة المباريات في المنافسات المقبلة ولقد وضعنا لكم ترتييب الدوري السعودي الممتاز المحلي وهو على النحو التالي:

نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023 وهي على النحو التالي: أولا: الفيحاء ضد الخليج

ثانيا: الاتحاد ضد الشباب

ثالثا: الهلال ضد الاتفاق

رابعا: ضمك ضد الوحدة

خامسا: النصر ضد العدالة

سادسا: الفتح ضد الطائي

سابعا: التعاون ضد أبها

ثامنا: الرائد ضد الباطن

🚨 عاجل - قرعة دور الـ( ١٦ ) #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين :



الاتحاد 🆚 الشباب 🔥



الفيحاء 🆚 الخليج



الهلال 🆚 الاتفاق



النصر 🆚 العدالة



ضمك 🆚 الوحدة



الفتح 🆚 الطائي



التعاون 🆚 أبها



الرائد 🆚 الباطن pic.twitter.com/SmuHvnATC7 — سعودي 360 (@sport360Saudi) November 1, 2022

نتائج قرعة كاس الملك في السعودية دور الـ16 2022

ونشير إلى أنه في بطولة كأس الملك يشارك 16 فريقًا من أندية دوري روشن السعودي ، وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي 2022 وهي على النحو التالي:

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط

1 شعار الشباب الشباب 8 7 1 0 22 2:20 18 22

2 شعار النصر النصر 8 6 1 1 22 3:18 15 19

3 شعار الاتحاد الاتحاد 8 5 3 0 22 2:11 9 18

4 شعار الهلال الهلال 8 5 2 1 22 5:13 8 17

5 شعار التعاون التعاون 8 5 2 1 22 6:11 5 17

6 شعار ضمك ضمك 8 4 3 1 22 7:12 5 15

7 شعار الطائي الطائي 8 5 0 3 22 10:11 1 15

8 شعار الفتح الفتح 8 4 0 4 22 8:12 4 12

9 شعار أبها أبها 8 3 1 4 22 15:9 -6 10

10 شعار الإتفاق الإتفاق 8 2 3 3 22 6:9 3 9

11 شعار الرائد الرائد 8 3 0 5 22 9:6 -3 9

12 شعار الوحدة الوحدة 8 2 1 5 22 9:4 -5 7

13 شعار العدالة العدالة 8 1 1 6 22 14:4 -10 4

14 شعار الخليج الخليج 8 1 1 6 22 15:3 -12 4

15 شعار الفيحاء الفيحاء 8 0 2 6 22 16:4 -12 2

16 شعار الباطن الباطن 8 0 1 7 22 23:3 -20 1

قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 2023

وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها عن نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023 ونتائج قرعة كاس الملك في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .