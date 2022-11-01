بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان الآن HD بدون تقطيع على بي ان سبورت beIN SPORTS  اليوم .. بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان الآن HD بدون تقطيع على بي ان سبورت beIN SPORTS اليوم الثلاثاء 1-11-2022 ، ويبحث مئات الآلاف من المواطنين في جميع الآلاف من المتابعين للكرة المستديرة حول العالم من أجل مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد انتر ميلان بث مباشر حيث سيتمكن كافة المشاهدين في جمع انحاء دول العالم في متابعة المباراة بكل اريحية حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية كما وستعرض على العديد من القنوات بشكل مجان وسوف تشكل هذه المباراة النارية أجواء من الحماسية النارية حيث يأتي البايرن في الترتيب الثاني من دوري الألماني المحلي برصيد 25 ، وعن التفاصيل التي وضعها فريق فلسطين اليوم حول ذلك فهي على النحو التالي:

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان الآن

ويمكن لكم الان وبكل سهولة من مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان الآن بمجرد الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــا ، حيث يتميز الرابط بانه ينقل بدون تقطيع أو تشويش أما عن التشكيلة وتردد القنوات الناقلة فهي في تكملة السطور التي اعدها الفريق لكم ، وبسب عمليات البحث الكبيرة عليها .

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية وفلسطين ولبنان والسودان والجزائر وتونس وعن التفاصيل نحو التشكيلة فهي على النحو التالي:.

مشاهدة بث مباشر بايرن ميونخ وانتر ميلان HD

وضمن المعلومات التي نتحدث بها حول التشكيلة فريق بايرن ميونخ التي سيواجه بها فريق انتر ميلان وهو على النحو التالي: إذ أنه في خط الهجوم يأتي كل من : ساديو ماني ، وفي خط الوسط وهو التالي: جمال موسيالا، سيرج جنابري، توماس مولر. جورتيسكا، جواش كيميتش

ونواصل معكم في تشكيلة بايرن ميونخ في هذه المواجهة ، إذ أنه في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، دايوت أوباميكانو، بنجامين بافارد، ألفونسو ديفيز، وفي حراسة المرمى: ستيفن أولرايش . ونواصل معكم تقديم كافة المعلومات حول المباراة .

مباشر بايرن ميونخ الآن LIVE

وبعد أن تعرفنا على التشكيلة السابقة ، فسوف نتعرف على تشكيلة انتر ميلان التي من خلالها سيواجه نظيره بايرن ميونخ وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي في حراسة المرمى اللاعب : أندريه أونانا أو سمير هاندانوفيتش. كما أنه يأتي في خط الدفاع كل من: فرانشيسكو أتشيربي، ميلان شكرينيار، أليساندرو باستوني (دينزل دومفريس)، ستيفان دى فرى.

ومن ضمن التشكيلة التي نتحدث بها عن تشكيلة انتر ميلان التي سيواجه بها الباييرن ، إذ أنه يأتي في خط الوسط: هنريخ مخيتاريان، هاكان تشالهان أوغلو، مارسيلو بروزوفيتش (نيكولو باريلا). أما في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، خواكين كوريا. وعن القنوات الناقلة فهي التالي.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ على يلا شوت

أولا: قناة beIN Sports Premium 2 HD علي نايل سات وسهيل سات

ثانيا: قناة Arena Sport 3 HD Croatia علي يوتلسات 16°E

ثالثا: قناة HRT 2 Croatia HD علي يوتلسات 16°E

رابعا: قناة Kanal A Slovenia HD علي يوتلسات 16°E

خامسا: قناة Polsat Sport Premium 1 HD علي هوت بيرد 13

سادسا: قناة Eleven Sports 5 Portugal HD علي هيسباسات 30W

سابعا: قناة Digi Sport 1 Romania HD علي ثور 8.0 W

ثامنا: قناة Look Sport RO 3 HD علي ثور 8.0 W

تاسعا: قناة Sport 2 Hungary HD علي ثور 8.0 W

عاشرا: قناة Premier Sport 2 Slovakia HD علي ثور 8.0 W

الحادية عشر: قناة Arena Sport 2 SD Serbia علي البلغاري 1.9 E

الثانية عشرة: قناة Ring Bulgaria HD علي البلغاري 1.9 E

بث مباشر بايرن ميونخ وانتر ميلان الآن

حساب عشاق الزعيم بايرن ميونخ علق : "تقرير 1 SPORT الالمانية عن فخر العرب نصير مزراوي تعرض لـ إنتقادات في البداية و الأن هو الفائز "نصير مزراوي" في مستوى تصاعدي رائع مع ‎بايرن ميونخ و يُعتبر أقوى من بينجامين بافارد قليلاً و أكثر رشاقة هجومياً ، و حتى في الرجوع السريع للدفاع حيث دمر الشكوك التي قيلت عنه في الأسابيع السابقة أنه ضعيف دفاعياً ، المغربي في أفضل حالاته الآن و لم يخيب ظن مدربه ناغلسمان بالثقة فيه ، احتاج نصير بعض الوقت للأنسجام و التكيف في الفريق ، قال مؤخرا "أهم شيء تعلمته هنا هو أنه عليك دائما أن تعطي 100% لأن المنافسة هائلة ، هناك العديد من اللاعبين الجيدين في بايرن ميونخ ، لاعبين رائعين ، لا يمكنك تحمل ارتكاب الأخطاء ، أنت بحاجة إلى التركيز بأقصى درجة في مثل هذا النادي الكبير ، سأتعلم هذا في ميونخ ، أيضاً أحد أسباب بدايته غير المقنعة مع بايرن كان بسبب نقص في اللياقة البدنية في بداية الموسم ، والذي يرجع جزئيًا إلى صيام المسلمين في شهر رمضان ، مزراوي أكد أن هذه المشاكل أصبحت من الماضي و أن وزنه جيد بشكل مناسب الانط.

‫بايرن ميونخ ضد انتر ميلان مباشر

‏دوري ابطال اوروبا 🇪🇺

‏ الجولة : السادسة

‏الملعب : اليانز ارينا

‏الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

‏ | 11:00 م بتوقيت مكة

‏القناة الناقلة : Bein Permuim3

‏المعلق : علي محمد علي

‏السلوفاكي ايفان كرازليك

بث مباشر ‫بايرن ميونخ ضد انتر ميلان يلا كورة

محمد نشر ارقام واحصائيات حول بايرن ميونخ وهي : ارقام مهمة و حقائق تاريخية قبل مواجهة الليلة بين بايرن ميونيخ و انتر ميلان. تواجه الفريقان في 8 مرات ، فاز البافاري 4 مرات و فاز الانتر 3 و كان التعادل في مواجهة واحدة . بايرن لم ينتصر ضد إنتر ميلان في ميونيخ حتى الآن ( تعادل و هزيمتان ) .

وأكمل : "فاز ‎بايرن ميونيخ في آخر 5 مباريات على أرضه ضد الأندية الإيطالية و آخرها كانت ضد لاتسيو 2/1 عام 2021. ، آخر هزيمة للبايرن ضد نادٍ إيطالي كانت في مارس 2011 3/2 ضد إنتر ميلان ، منذ تلك الخسارة حقق ‎بايرن 9 انتصارات و تعادلين".

📊| فاز بايرن ميونخ في آخر 5 مباريات على أرضه ضد الأندية الإيطالية 🔥💪🏽 pic.twitter.com/LfyCg4F459 — MR. Wembley(🏆6) (@Walid_AR10) November 1, 2022

‏وتابع : "حقق ‎بايرن ميونخ 13 فوز في آخر 13 مباراة على ملعبه أليانز أرينا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، و فشل في الفوز مرة واحدة من آخر 26 مباراة و كانت ضد أياكس امستردام 1/1 عام 2018، سلسلة الرقم القياسي باسم ‎بايرن ميونخ مُستمرة بـ 33 مباراة متتالية في دور المجموعات بدون أي خسارة ، حقق 30 فوز و 3 تعادل ، كما فاز الفريق في آخر 12 مباراة له في دوري المجموعات".

عدي علق : "بايرن ميونخ واجه إنتر ميلان في 8 مباريات بالبطولات الأوروبية، الفريق البافاري استطاع الفوز في 4 مباريات وتعادل مباراة وهُزم 3 مباريات ، بايرن ميونخ لم يفز على إنتر ميلان على ملعبه في آخر 3 مباريات (2 هزيمة - 1 تعادل) ". وفي نهاية المقالة التي تحدثنا به حول نتمنى رابط مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان الآن HD اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022 ان يكون قد نالت اعجابكم .