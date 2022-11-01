ما حقيقة مفاجأة الأهلي بعد السوبر المصري؟

شهدت الأيام الأخيرة إطلاق العديد من التصريحات المنسوبة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ومسؤوليه في العديد من المسائل والموضوعات.

وبعد فوز الأهلي على الزمالك (2-0)، وتتويجه بكأس السوبر المصري يوم الجمعة الماضي، عانى مسؤولو الأهلي مجددا من فبركة جديدة.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية على لسان عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي، أن جماهير القلعة الحمراء في انتظارها مفاجآت سارة.

وكانت قد بدأت الجماهير تتكهن بالمفاجأة التي لمح لها القيعي، وتكهن البعض بأنها ستكون البدء في بناء استاد الأهلي.

إلا أن عدلي القيعي رد في بيان عبر الموقع الرسمي للأهلي، قال فيه "هذه التصريحات التي تمت الإشارة إليها غير صحيحة بالمرة ومفبركة".

وأضاف رئيس شركة الأهلي: "لم أتناول هذا الكلام في حديثي على شاشة الأهلي، ولم أشر من قريب أو بعيد لوجود مفاجآت تخص النادي خلال الفترة المقبلة".

جدير ذكره أنه قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي ضد الزمالك، في كأس السوبر المصري، انتشر خطاب يزعم اعتراض القلعة الحمراء على ارتداء منافسه الزي الأزرق.

ونقلت تقارير صحفية على لسان مسؤولي الأهلي أن الخطاب مفبرك، ولا أساس له من الصحة، وفقا لدلائل عديدة.