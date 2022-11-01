الدفاع الروسية: إحباط عدة محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وتصفية نحو300 مسلح

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية اوكرانية باتجاه كوبيانسك، وكراسني ليمان ونيكولايف-كريفوي روغ، وتمت تصفية نحو 300 عسكري أوكراني.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: