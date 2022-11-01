كم نادياً يحمل اسم "الأهلي" في الوطن العربي؟

يعتبر اسم "الأهلي" من الأسماء الشائعة في العالم العربي، من المحيط إلى الخليج، ومن دول أفريقيا إلى دول آسيا.

ويُشار إلى أن الأهلي المصري، نادي القرن في قارة أفريقيا، هو الاسم الأول والأشهر بين الأندية التي تحمل هذا الاسم، وتعني كلمة الأهلي "الوطني"، أو الذي ينتمي لأهل المكان، ومن ثم فوجود معنى حرفي للكلمة جعلها غير محتكرة على فريق بعينه.

وقد تم تأسيس النادي الأهلي المصري سنة 1907 كأحد أقدم وأعرق الأندية المصرية والعربية، وهو أول ناد يحمل هذا الاسم من بين نحو 30 نادياً في الوطن العربي.

كم ناديا يحمل اسم الأهلي في الوطن العربي؟

يظهر من حيث الأرقام أن هناك 30 نادياً في العالم العربي تحمل اسم الأهلي، منها الشهير مثل الأهلي المصري والأهلي السعودي وشباب الأهلي دبي، وهناك أندية مغمورة.

هناك 4 أندية مصرية تحمل اسم الأهلي وهي النادي الأحمر الشعير، بالإضافة إلى أهلي مطروح وأهلي دمنهور وأهلي فارسكور، بالإضافة إلى ذلك يوجد الأهلي السعودي في المملكة.

وفي دولة فلسطين من جانبها تضم 6 أندية دفعة واحدة تحمل اسم الأهلي وهي أهلي بلاطة وأهلي غزة وأهلي الخليل وأهلي النصيرات وأهلي دورا وأهلي قليقلة.

أما السودان من جانبه فيضم 4 أندية تحمل اسم الأهلي، وهي أهلي ود مدني وأهلي الخرطوم وأهلي شندي وأهلي عطبرة، بالإضافة إلى 4 في اليمن، هي أهلي تعز وأهلي صنعاء وأهلي الحديدة وأهلي الغيل، مقابل أهلي بنغازي وأهلي طرابلس في ليبيا.

وهناك أكثر من دولة تضم ناديا واحدا يحمل اسم الأهلي، مثل أهلي برج بوعريرج في الجزائر، وأهلي صيدا في لبنان، والأهلي القطري والأهلي الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي وأهلي صفاقس التونسي.