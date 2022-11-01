الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية خطف في طبريا

اعتقلت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، فلسطينياً من سكان الداخل الفلسطيني المحتل بزعم محاولته تنفيذ عملية خطف.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال نقلاً عن المتحدث باسم الشرطة "الإسرائيلية"، أن الشرطة تمكنت من اعتقال فلسطيني (51 عامًا )، من سكان مدينة طبريا، بزعم محاولته اختطاف مستوطنة على خلفية قومية.

وزعمت المتحدث باسم الشرطة "الإسرائيلية"، أن اعتقال الفلسطيني جاء بعد ابلاغ من مستوطنة في العشرينات من عمرها؛ إن فلسطينيًا حاول إجبارها على ركوب سيارته في شارع ديفيد رامز في طبريا.

وبينت الشرطة أنها حولت الفلسطيني إلى جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" للتحقيق في القضية.