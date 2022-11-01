وقفة في بيت لحم للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

شارك عدد من أهالي الشهداء، اليوم الثلاثاء، في وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وقالت عبلة غطاس والدة الشهيد فادي، إن الاحتلال أخبرهم بأن ابنهم استشهد على مفرق بيت عنون شرق الخليل وأنهم احتجزوا جثمانه، مؤكدة أنها لا تصدق بأن ابنها استشهد وأنه ما زال حيا في مستشفيات الاحتلال.

وأضافت :"لو أن الاحتلال صادق في ادعاءاته لما بعث لنا صورة مختومة باللغة العبرية، ولم يرنا غيرها".

وبينت انها تمر بظروف نفسية صعبة بسبب عدم تيقنها من استشهاد ابنها، مشيرة إلى أن سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء هي "فقط لحرق قلوب أمهاتهم".

بدوره، قال محمد عطا الله والد الشهيد معتصم عطا الله، إن الاحتلال اطلق النار على نجله في مستوطنة "افرات" في شهر أيار الماضي، وتم استدعاؤه للتعرف على جثمانه، مضيفا أن رصاصة اخترقت عينه اليسرى وثلاث رصاصات استقرت في صدره.

وأضاف ان رسالتهم هي استعادة جثامين جميع الشهداء، وإكرامهم بدفنهم في أرض الوطن الذي استشهدوا لأجله.