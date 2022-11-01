وفاة الشيف أسامة السيد.. أشهر مقدمي برامج المطبخ

غيب الموت الشيف المصري أسامة السيد، أحد أشهر مقدمي برامج المطبخ التلفزيونية، ومن أوائل من أدخلوا تلك البرامج للإعلام العربي.

خبر وفاة الشيف أسامة السيد أعلنته صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حيث نشرت صورته وعلقت: "انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة عبدالمحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه".

ويعد الشيف أسامة السيد من أوائل من قدموا برامج المطبخ على الفضائيات العربية، وقد بدأ رحلته عام 1991 عبر برنامج "بالهنا والشفا" على فضائية MBC السعودية وANA الأمريكية.

وانتقل الشيف أسامة السيد عام 2002 إلى قناة دريم المصرية من خلال برنامج "مطبخ سي السيد"، ثم برنامج "مع أسامة أطيب" سنة 2004 على تلفزيون دبي، وفي عام 2015 انتقل إلى قناة CBC سفرة مع برنامج "من مطبخ أسامة".

وشغل الشيف أسامة السيد منصب نائب رئيس جمعية "الشيفات المصريين". كما يحظى بشعبية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتابع صفحته بموقع فيسبوك أكثر من 7.5 مليون شخص.