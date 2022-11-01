"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء (2 نوفمبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (2 نوفمبر).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: الثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/36)هنـــــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/42)هنــــــا، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وأكدت على أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، ، وأنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مطالبة المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.