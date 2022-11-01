تفاصيل وفاة الشيف أسامة السيد رائد برامج المطبخ بالعالم العربي، وفي هذه الأثناء يبحث الكثير من المتابعين عن تفاصيل وفاة الشيف أسامة السيد الذي يعد من أفضل مقدمي برامج الطبخ بالعالم العربي، ونقدم لكم في وكالةفلسطين اليوم الاخبارية كافة التفاصيل المتعلقة بوفاة الشيف أسامة السيد في هذا المقال، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"، كتابة مقالة بعنوان تفاصيل وفاة الشيف أسامة السيد رائد برامج المطبخ بالعالم العربي، ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

وفاة الشيف أسامة السيد

وكان قد غيب الموت الشيف المصري أسامة السيد، أحد أشهر مقدمي برامج المطبخ التلفزيونية، ومن أوائل من أدخلوا تلك البرامج للإعلام العربي.

وجاء خبر وفاة الشيف أسامة السيد بحسب صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حيث نشرت صورته وعلقت: "انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة عبدالمحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه".





أوائل من قدموا برامج المطبخ

ويعد الشيف أسامة السيد من أوائل من قدموا برامج المطبخ على الفضائيات العربية، وقد بدأ رحلته عام 1991 عبر برنامج "بالهنا والشفا" على فضائية MBC السعودية وANA الأمريكية.

تاريخ الشيف أسامة

تنقل الشيف أسامة بين العديد من القنوات المتنوعة لعرض العديد من برامج الطبخ، حيث انتقل الشيف أسامة السيد عام 2002 إلى قناة دريم المصرية من خلال برنامج "مطبخ سي السيد"، ثم برنامج "مع أسامة أطيب" سنة 2004 على تلفزيون دبي، وفي عام 2015 انتقل إلى قناة CBC سفرة مع برنامج "من مطبخ أسامة".

وشغل الشيف أسامة السيد منصب نائب رئيس جمعية "الشيفات المصريين". كما يحظى بشعبية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتابع صفحته بموقع فيسبوك أكثر من 7.5 مليون شخص.





أزمة الشيف أسامة الصحية

عانى الشيف أسامة السيد، في الفترة الأخيرة، من أزمة صحية، وقد دعا متابعي صفحته بموقع فيسبوك، الشهر الماضي، إلى الدعاء له، قائلا: "أحبائي، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يد الرحمن".

وأضاف: "تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.

وتابع الشيف أسامة: "مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة".

وأردف: "منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".