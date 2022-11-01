هيئة الأسرى: تكدس بأعداد المعتقلين داخل سجن "عتصيون" وسط ظروف معيشية قاسية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، نقلاً عن محاميتها جاكلين الفرارجة، بأن هناك اكتظاظاً وتكدس بأعداد الأسرى والمعتقلين المحتجزين حالياً داخل مركز توقيف "عتصيون"، حيث بلغ عددهم (35 أسيراً).

وأوضحت الهيئة إلى أن معظم الأسرى الذين تم اعتقالهم مؤخرا،ًقد ذكروا بأنهم قضوا يوماً أو يومين في معسكرات للجيش ومراكز الشرطة قبل نقلهم إلى مركز توقيف "عتصيون".

وقالت الهيئة:" إن سلطات الاحتلال تعمدت زج المعتقلين بأعداد كبيرة داخل أقسام "عتصيون" ضيقة المساحة، بحجة أن هؤلاء الأسرى لا يوجد لهم متسع داخل أقسام "عوفر"، محاولة بذلك إرهاقهم جسدياً ونفسياً عبر احتجازهم بأقسام لا تصلح للعيش الآدمي".

ولفتت الهيئة بأن غالبية الأسرى الذين يجري اعتقالهم من منازلهم يتعرضون للتنكيل والضرب المبرح، كما وتمارس مراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية، أشد وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى الفلسطينين، في الوقت الذي تفتقر فيه لكل شيء صحي ولا يصلح للعيش الإنساني وهي بذلك تخالف كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.