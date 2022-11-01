هل حفزت أهداف رونالدو اليونايتد لخطف صدارة الدوري الأوروبي؟

يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد الإسباني (الخميس) في ختام مجموعات الدوري الأوروبي.

ويتصدر سوسيداد المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة يليه مانشستر يونايتد ثانياً بـ12 نقطة، وضمنا معاً التأهل إلى الدور الثاني.

ويتوجب على رفاق كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز بفارق هدفين كي يحصلوا على صدارة المجموعة لسابق تفوق سوسيداد 1-0 في مباراة الذهاب.

وسيعول يونايتد على سجل رونالدو الذهبي ضد سوسيداد في 10 مواجهات سابقة، فاز في 9 منها وخسر مرة واحدة كانت مع يونايتد في لقاء الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

لكن قبل لقاء الدوري الأوروبي هذا الموسم، التقى رونالدو بريال سوسيداد في 9 مواجهات، حقق فيها جميعاً الفوز، وسجل 15 هدفاً وصنع 4 أهداف، بإجمالي 19 مساهمة تهديفية.

ونجح رونالدو في 9 مباريات مع ريال مدريد ضد سوسيداد أن يسهم تهديفياً في 8 منها، عبر تمريرة حاسمة في الفوز 2-1 بالدور الأول لموسم 2010-2011، وهدفين في الفوز 4-1 بالدور الثاني لنفس الموسم.

ثم في موسم 2011-2012، فشل في التسجيل والتمرير الحاسم في الفوز 1-0 ذهاباً، لكنه رد في الإياب بتسجيل هدفين في الفوز 5-1.

أما في موسم 2012-2013 شهد تسجيل رونالدو هدفين في فوز 4-3 بالدور الأول ثم غاب عن لقاء الدور الثاني، ثم في الموسم التالي 2013-2014، سجل هاتريك وصنع هدفاً في فوز 5-1 بالدور الأول ثم غاب للإصابة في الدور الثاني.

وتسبب الإيقاف مرة والإصابة في أخرى في غياب الدون عن مواجهتي سوسيداد في موسم 2014-2015، ثم عاد ليسجل ثنائية في فوز 3-1 بالدور الأول لموسم 2015-2016، وغاب عن الدور الثاني للإصابة ونفس الأمر في الدور الأول لموسم 2016-2017، ثم عاد ليسجل هدفاً ويصنع آخر في فوز 3-0 بالدور الثاني.

وفي موسمه الأخير مع ريال مدريد غاب رونالدو عن لقاء الدور الأول ضد سوسيداد للإيقاف ثم سجل هاتريك وصنع هدفاً في فوز 5-2 بالدور الثاني.