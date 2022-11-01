مستوطنون يُهاجمون نسوة يقطفن ثمار الزيتون جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عددا من النسوة، أثناء قطفهن ثمار الزيتون، في أراضي قريوت جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين هاجموا نسوة كن يقطفن الزيتون، في محاولة لسرقة المحصول، وقامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من الأهالي الذين هبوا لنجدتهن، في منطقة الصنعة في الجهة الغربية من بلدة قريوت.

وذكر دغلس في تصريح صحفي، أن بلدة قريوت تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات المستوطنين التي تطال المواطنين والأراضي وسرقة ثمار الزيتون.

ويواصل المستوطنون الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في جميع الأراضي المحتلة، حيث يعيثون خراباً وفساداً فيها بهدف التنغيص على أصحابها وطردهم منها والاستيلاء عليها.