الموعد الرسمي لصرف رواتب السلطة لشهر 10 في غزة والضفة.. نسبة صرف رواتب السلطة شهر أكتوبر، اليوم الفاتح من شهر نوفمبر 2022، وبهذه المناسبة يبدأ موظفو السلطة في قطاع غزة والضفة المحتلة في البحث عن موعد صرف رواتبهم من وزارة المالية في رام الله، حيث يشرع الموظفون الآن في البحث عن موعد ونسبة ومستحقات رواتبهم لشهر أكتوبر، حيث يعد هذا الملف من أهم الملفات التي يبحثون عنها لأنهم لم يتلقوا نسبة موحدة من الرواتب على مدد أشهر عدة منذ عام 2017، أي منذ بدء تقليص نسبة صرف رواتب السلطة وتثبيتها على 70%، حيث إن هذا القرار اقتصر على موظفي غزة فقط، دون أن يؤثر على موظفي السلطة في الضفة المحتلة.

موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر أكتوبر وزارة المالية

ويبحث الموظفون العموميون التابعون للسلطة الفلسطينية عن، الموعد الرسمي لصرف رواتب السلطة لشهر 10 في غزة والضفة.. نسبة صرف رواتب السلطة شهر أكتوبر، فهم مع تقليص نسبة الصرف لهم والتقاعد المبكر المالي الاجباري، دفعهم للبحث عن موعد ونسبة صرف رواتبهم، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر أكتوبر وزارة المالية، فهم في أمس الحاجة لمعرفة نسبة رواتبهم، وكم سيتلقون من المستحقات المتراكمة على الحكومة.





نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة ورام الله شهر 10

ويتساءل الموظفون الآن عن، نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة ورام الله شهر 10، حيث خرجت بعض التسريبات تفيد أن موعد صرف الرواتب ستكون يوم الخميس المقبل، الموافق 3 نوفمبر 2022، على أن تكون بذات النسبة عن الشهر الماضي سبتمبر، أي بنسبة 80% و2000 شيكل كحد أدنى إلى ان تكون صرف المستحقات بنسبة 12-16% عن الأشهر الماضية، كما تمت آلية الصرف عن الشهر الماضية.







متى ينزل راتب السلطة لشهر 10 أكتوبر 2022

موظف السلطة في غزة والضفة، يتساءل باستمرار عن، متى ينزل راتب السلطة لشهر 10 أكتوبر 2022، كونه يدرك تماماً أن لا ثبات على نسبة صرف رواتبهم، بسبب ما يحدث من اربك على موازنة السلطة نتيجة أمور كثيرة، وفق تصريحات المسؤولين هناك، لكن نسبة الرواتب من شهر أكتوبر 2022 لجميع الموظفين ستكون 80%، وبحد أدناه 2000 شيكل، إضافة إلى ذلك سيتم سداد 12-16% من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 30/09/2022، إضافة إلى ذلك أكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك وهذا الحديث جله وفق التوقعات من الخبراء والذين يتابعون أمور الصرف ومن لهم تواصل مع وزارة المالية في رام الله، وبذلك نكتفي في النشر عن، الموعد الرسمي لصرف رواتب السلطة لشهر 10 في غزة والضفة.. نسبة صرف رواتب السلطة شهر أكتوبر.