القدس خلال أكتوبر.. 3 شهداء وهدم 9 منازل وأكثر من 8 آلاف مستوطن يقتحمون الأقصى

صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته في القدس المحتلة خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2022، حيث قتل 3 مقدسيين واعتقل أكثر من 290، وأجبر 20 على الحبس المنزلي، وأبعد 48 عن القدس والمسجد الأقصى.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن شبكة "القدس البوصلة" فقد نفّذت 8 عمليات هدم، فيما وصل عدد مقتحمي الأقصى من المستوطنين إلى نحو 8033 مستوطنا.

الشهداء

واستشهد الشاب فايز دمدوم (18 عاما) من بلدة العيزرية شرقي القدس في الأول من شهر تشرين أول/أكتوبر بعد إطلاق الرصاص عليه أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في البلدة.

واستشهد الشاب عدي التميمي (23 عاما) في التاسع عشر من شهر أكتوبر بعد مطاردة استمرت 12 يوما نفذ خلالها عمليتي إطلاق نار إحداهما عند حاجز مخيم شعفاط شمال القدس، وقُتِلت على إثرها مجندة، والثانية عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم شرقي المدينة، وما زال جثمانه محتجزا في ثلاجات الاحتلال.

واستشهد بركات عودة (49 عاما) من بلدة العيزرية متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها عقب إطلاق الرصاص عليه قرب مدينة أريحا بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 5 جنود بجروح متفاوتة.

المسجد الأقصى

وحسب التقرير الشهري فقد اقتحم 8033 متطرفا ومتطرفة ساحات المسجد الأقصى المبارك على مدار الشهر، ورفعوا العلم الإسرائيلي وأدوا طقس "السجود الملحمي التوراتي" خلال اقتحاماتهم فيما تسمى "أيام التوبة".

وتعمد المتطرفون خلال يوم الغفران اقتحام المسجد الأقصى بالثياب الكهنوتية البيضاء، كما تعمدوا النفخ بالبوق وأداء صلوات توراتية بصوت مرتفع داخل المدرسة التنكزية التي اقتُطعت بقوة الاحتلال من المسجد الأقصى.

ونجح المتطرفون في إدخال القرابين النباتية إلى المسجد الأقصى خلال عيد العرش وأدوا طقوس تقديمها في الساحة الشرقية بحماية وغطاء من شرطة الاحتلال.

كما اقتحم عشرات المتطرفين مقبرة باب الرحمة الإسلامية الملاصقة للمسجد الأقصى، ونفخوا البوق وقدموا القرابين النباتية.

الاعتقالات والإبعادات والهدم

اعتقلت قوات الاحتلال على مدار الشهر 290 مقدسيا بينهم أكثر من 18 امرأة وما يزيد عن 41 طفلا، فيما أصدرت محاكمه 11 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من محافظة القدس.

وأصدرت محاكم الاحتلال 48 أمر إبعاد؛ منها 28 عن المسجد الأقصى المبارك وخضعت 6 نساء لهذه العقوبة، كما صدرت 4 أوامر إبعاد عن مدينة القدس.

ورصد فريق " القدس البوصلة " إصدار20 أمر حبس منزلي عن محاكم الاحتلال وتراوحت مدة العقوبة بين أيام وفترة مفتوحة، وخضع 8 أطفال لهذه العقوبة.

وسُجلت في مدينة القدس 8 حالات هدم اندرجت جميعها تحت إطار الهدم الذاتي القسري تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة في حال نفذت جرافات بلدية الاحتلال الهدم.

مخيم شعفاط

كما حاصر الاحتلال مخيم شعفاط منذ تنفيذ الشاب عدي التميمي عملية إطلاق النار الأولى، وأغلقت قوات الاحتلال على إثرها المخيم بشكل كامل، ومنعت إدخال المواد الأساسية لمدة 5أيام، كما وأغلقت مداخل بلدة عناتا المجاورة، وحاصرت أكثر من 140 ألف مقدسي بشكل كامل، مما دفع أهالي المخيم إلى إعلان حالة العصيان المدني الشامل حتى انتهاء الحصار، وتضامنَ الشبّان في المخيم مع المطارد عدي بطرق مختلفة، أبرزها حلق رؤوسهم وترديد اسمه بشكل متكرر عبر تطبيقات وسائل التواصل لتشتيت عمليات البحث عنه.

ونفذ الفتى محمد أبو قطيش من مخيم شعفاط عملية طعن في حي الشيخ جراح، انتقامًا لإعدام الشهيد عدي التميمي -حسب مجريات التحقيق-.

مرفق تقرير الحصاد بشكل مفصل بصيغة PDF.