الجهاد تحيي ذكرى شهيدها أبو العز في طولكرم

أحيت حركة الجهاد الإسلامي الذكرى السنوية لارتقاء شهيدها خالد أبو العز، وذلك أمس الاثنين في منزل عائلة الشهيد ببلدة زيتا قضاء طولكرم.

وقام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي بزيارة عائلة الشهيد خالد أبو العز، بمناسبة مرور الذكرى السنوية العشرين لاستشهاده في 30 أكتوبر عام 2002م.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان خلال زيارة منزل عائلة الشهيد، إننا نحيي ذكرى الشهيد خالد أبو العز منفذ عملية استشهادية بطولية مقبلاً غير مدبر، قضى خلالها شهيداً في مواجهة هذا الاحتلال.

وأضاف القيادي عدنان سائلاً المولى عز وجل أن تبقى البيوت عامرة بالإيمان والوعي والثورة، وأن يقيض لشعبنا من المجاهدين والثوار أمثال الشهيد خالد أبو العز والمجاهدين الأفذاذ أبطال سرايا القدس الذين أوجعوا الاحتلال وواصلوا درب الجهاد والمقاومة.

وأكد عدنان أن هذا الاحتلال لا يردعه إلا ضربات المقاومة، ولن يتوقف عن ظلمه واعتداءاته على أبناء شعبنا إلا باستمرار المواجهة والاشتباك، والرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا والحرية العاجلة لأسرانا.

يذكر أن الشهيد المجاهد خالد أبو العز ارتقى بتاريخ 30 أكتوبر عام 2002م، خلال كمين محكم لدورية صهيونية في قرية جت المثلث بالداخل المحتل أسفرت عن مقتل الضابط المسؤول عن الدورية وإصابة آخر قبل أن يرتقي شهيدًا.