أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 1-11-2022

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أسعار الذهب في سوريا اليوم

تراجعت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 1-11- 2022، وسط استقرار المعدن النفيس عالميًا.





أسعار كافة عيارات الذهب في سوريا

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، إلى 132.380 ألف ليرة (52.69 دولار)، وفقًا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، إلى نحو 115.836 ألف ليرة (46.10 دولار).

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم، إلى نحو 99.287 ألف ليرة (39.52 دولار).

وعن سعر الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 77.222 ألف ليرة (30.73 دولار).





سعر الأوقية والجنيه الذهب

فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.117 مليون ليرة (1639 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات مساء اليوم في سوريا نحو 926.685 ألف ليرة (370.65 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم، لكنها تتجه لتسجيل الخسارة الشهرية السابعة على التوالي، بينما يركز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتظر هذا الأسبوع.