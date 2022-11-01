الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين.

واعتقلت قوات الاحتلال، شاباً من بلدة دير غسانة شمال غرب مدينة رام الله، وأوضحت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب محمد جمال الشعيبي (27 عاماً) بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وسرقة مبلغ مالي.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الشعيبي وحيد أهله، وتعاني والدته من فشل في وظائف الرئة حيث تلازمها أنبوبة الأكسجين.

واعتقل الشاب محمد الخصيب من بلدة عارورة شمال مدينة رام الله.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد مطير وإبراهيم الكسبة وعلي السقا بعد اقتحام منزلهم في مخيم قلنديا.