بدء التصويت في انتخابات "الكنيست الإسرائيلي"

بدأ الناخبون في "إسرائيل" صباح الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الخامسة خلال أقل من 4 سنوات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الخامسة بتوقيت جرينتش (السابعة بالتوقيت المحلي) لبدء عملية التصويت التي تستمر حتى الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

ووفق هيئة البث "الإسرائيلية" "مكان"، فإنه ستستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلًا، ومن ثم تبدأ عملية فرز أصوات الناخبين.

وقالت الهيئة: إنه يبلغ عدد أصحاب حق التصويت أكثر من ستة ملايين وسبعمائة ألف شخص منهم مليون واربعة وخمسون ألف ناخب وناخبة من المواطنين العرب مما يشكل سبعة عشر بالمائة.

كما يبلغ عدد صناديق الاقتراع حوالي اثني عشر ألفاً بالإضافة الى مائتين وثمانين صندوقًا خاصًا بمرضى كورونا، كما يتنافس في هذه الانتخابات اربعون حزبًا. وفق الهيئة.

ويسعى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق بنيامين نتنياهو للعودة إلى السلطة بعدما أطاح به ائتلاف "التغيير" الذي جمع 8 أحزاب متباينة لكنه فشل في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي، وفقاً لـ"فرانس برس".

كما تم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، ومعابر قطاع غزة، وتم تجهيز وحدة الكترونية خاصة لمتابعة الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأخرى سيبرانية لإحباط أي محاولات تدخل خارجي.

وتتزامن انتخابات الكنيست "الإسرائيلي" مع تصاعد حدة الصراع بين الاحتلال والشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود، وسط تحذيرات محللين "إسرائيليين" من مخاوف اندلاع انتفاضة ثالثة، إذ فرض جيش الاحتلال إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.