طقس فلسطين.. أجواء غائمة وتوقعات بسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 2022/11/01، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.