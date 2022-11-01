محدث بالأسماء.. زوارق الاحتلال تعتقل 4 صيادين وتُصادر قاربين قبالة سواحل غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، 4 صيادين وصادرت قاربي صيد أسماك قبالة شواطئ مدينة غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين، بأن الزوارق الحربية "الإسرائيلية" حاصرت قاربي الصيد وأطلقت النار تجاه الصيادين، قبل أن تقوم باعتقال الصيادين، وسحبت القاربين الخاص بهم تجاه ميناء أسدود.

وأشار اتحاد لجان الصيادين إلى أن الاحتلال أقدمت على اعتقال الصيادين ومصادر قاربي الصيد خلال قيامهم بعملهم ضمن مسافة الصيد المسموح لهم بالعمل فيها.

وأفاد مسؤول لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، إن الصيادين الأربعة اللذين اعتقلتهم بحرية الاحتلال صباح اليوم، في عرض بحر منطقة الواحة شمال القطاع هم: زايد زكي طروش ورجب خالد أبو ريالة وعبد الرحمن توفيق أبو ريالة ومحمد جمال طلبة.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.