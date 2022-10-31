هل يخشى تشافي عودة ميسي إلى برشلونة؟!

فيما تنتظر جماهير برشلونة بفارغ الصبر عودة ليونيل ميسي إلى الفريق، كشفت تقارير صحفية أن مدرب بلوجرانا تشافي هيرنانديز قلق من احتمال عودة النجم الأرجنتيني.



ويرتبط قلق تشافي بشكل خاص بهداف برشلونة ليفاندوفسكي. فكيف ذلك؟



لقد تحسرت جماهير برشلونة كثيرا على رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني، لا سيما أن النجم الأرجنتيني كان صاحب الفضل الأكبر في اعتلاء بلوجرانا منصات التتويج المحلية والقارية على مدى سنوات.



ومنذ أسابيع، بدأت جماهير برشلونة تستعيد الأمل من عودة محتملة لميسي للفريق بعد أن أشارت عدة تقارير صحفية أن برشلونة يريد استعادة ميسي، الذي يحمل حاليا قميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.



ويبدو أن عودة ميسي المحتملة للفريق الكتالوني ليست محط ترحيب الجميع، فقد كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، يشعر بالقلق من عودة محتملة للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني.



وتابع نفس المصدر أن تشافي يشعر بالقلق بخصوص كيفية دمج كل من ميسي وروبرت ليفاندوفسكي في نفس الفريق، مضيفا أن هذا المعطى يمثل عقبة عندما يتعلق الأمر بإتمام صفقة عودة ميسي إلى برشلونة.



وأفاد المصدر ذاته أن برشلونة وقع مع ليفاندوفسكي لكي يكون بديلا لميسي، حيث تألق الدولي البولندي بشكل لافت مع الفريق الكتالوني ونجح في تسجيل 17 هدفا حتى الآن في جميع المسابقات.



وأشارت صحيفة "إكسبريس" أن برشلونة مليء حاليا بالمهاجمين على غرار: ليفاندوفسكي، ديباي، ديمبيلي، رافينيا، توريس مما يصعب من مهمة ميسي في اللعب بشكل أساسي في حال عودته إلى فريقه السابق.



وأوضحت "إكسبريس" أن برشلونة وقع مع ليفاندوفسكي ليكون اللاعب الرئيسي في الفريق، وهو ما نجح في إثباته الهداف البولندي حتى الآن.



وكان ليفاندوفسكي (34 عاما) قد خاض معركة قوية ضد فريقه السابق بايرن ميونخ من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة.



وتألق ماكينة الأهداف البولندية مع الفريق البافاري وفاز مع بعدة ألقاب فردية وجماعية.



في المقابل، يقدم ليونيل ميسي (35 عاما) مستويات أكثر من رائعة هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان.



وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي. وتأمل إدارة الفريق في تمديد عقد ميسي، إلا أن الأمور لم تحسم بعد.



يشار إلى أن وسائل إعلام أرجنتينية، كشفت قبل أسابيع أن ميسي سيعود إلى برشلونة بمجرد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.