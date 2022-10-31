تردد قناة الصعايدة Als3yda الجديد 2023 لمشاهدة حلقات مسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع

تردد قناة الصعايدة Als3yda الجديد 2023 علي النايل سات، يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة الصعايدة التي تنقل مسلسل المؤسس عثمان وعن مواعيد عرضه، حيث يعتبر من الأعمال التاريخية التركية التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية ويتم بثها على الأقمار الصناعية، وفي السطور، يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تردد قناة الصعايدة الجديد، لتتمكنوا من ضبطه على أجهزة الاستقبال لديكم، و تستمتعوا بمشاهدة المسلسلات التي ترغبون بها، و من بينها مسلسل قيامة عثمان والاحداث المثيرة التي حدثت خلال هذه الفترة والتي وثقها في عدة اجزاء كما يتم عرض الجزء الرابع لها في الوقت الحالي.

تردد قناة الصعايدة علي نايل سات حيث يمكنكم ضبط أجهزتكم على تردد قناة الصعايدة الجديد الذي يقوم ببث مسلسل المؤسس عثمان، على القمر نايل سات، الذي يعرض في مصر والكثير من الدول العربية وجاء التردد كالاتي:

تردد قناة الصعايدة 2023

• ان التردد هو: 11177.

• بينما الاستقطاب: عمودي.

• كما ان معامل الترميز: 27500.

• ومعدل تصحيح الخطأ: 3/4 .

• وجودة القناة هي: HD.

توقيت عرض مسلسل عثمان على القناة

و فيما يتعلق بموعد عرض مسلسل قيامة عثمان الذي يعرض على قناة الصعيد، فانه يذاع يوميا في الأوقات الأتية:

• ان موعد الحلقة الأصلية: 10 مساءً.

• وموعد الإعادة: 9 صباح اليوم التالي.

طاقم عمل مسلسل المؤسس عثمان 2022

حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التركية التاريخية التي تعرض على قناة الصعايدة والعديد من القنوات الأخرى وأبطاله هم:

بوراك أوزجيفيت

يلديز شاجري أتيكسوي

نهاد ألتينكايا

أوزجي تورير

كان بويوكالتاي

دنيز حمزة أوجلو

ميراي أكاي

نويان أوزير

إيبيك كارابينار

كان يالتشي

هاكان يلماز