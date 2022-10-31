الدعليس: ستظل جهودنا منصبّة نحو دعم وزارة الداخلية

أكّد رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس، الاثنين، على أنّ الجهود الحكومية ستظل منصبّة نحو دعم وزارة الداخلية والأمن الوطني، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة لضمان أمن واستقرار أبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدعليس في حفل تخريج فوج الشهيدين أحمد علاونة وأحمد عابد الذي نظّمته المديرية العامة للتدريب في مقرّها غربي مدينة غزة، بحضور وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، وأركان الوزارة، وقادة ومدراء الأجهزة الأمنية، والخريجين وذويهم.

وأشاد الدعليس بالدور الذي تبذله الأجهزة الأمنية في الحفاظ على ديمومة الأمن والأمان والاستقرار في قطاع غزة والحفاظ على نسيجه المتماسك، متعهدًّا بالضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه بالعبث في أمن واستقرار شعبنا ومجتمعنا.

وتوجّه الدعليس بالتحية والتهنئة للخريجين مباركاً تخرّجهم بعد كدّ واجتهاد في التدريب، وشكر طواقم جهاز التدريب على الجهود المضنية التي بذلوها في تأهيل الخريجين وتدريبهم.