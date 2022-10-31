موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 103 والقنوات الناقلة، يبحث الملايين من المشاهدين عشاق المسلسلات التاريخية عن موعد بث الحلقة 103 من مسلسل قيامة عثمان، و تزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل الشهير عن موعد بث مسلسل قيامة عثمان، كما يبحث المتابعين عن ترددات القنوات الناقلة لحلقات المسلسل، لذلك يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" على وضع كافة التفاصيل المتعلقة بالمسلسل التاريخي، و موعد بث حلقاته و القنوات التي تنقله، من خلال هذا المقال، فتابعوا قراءة المقالة حتى نهايتها، للتعرف على ابرز المعلومات عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 103.

موعد بث الحلقة 103 من مسلسل قيامة عثمان

و لقد ظهرت معدلات البحث المتزايدة عن المسلسل ، المؤسس عثمان ، من قبل جمهور كبير من المسلسلات التركية ، حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان حاليا من أكثر المسلسلات شعبية والأكثر إثارة للإعجاب، حيث يسيطر مسلسل قيامة عثمان على عقول المشاهدين ، كما تشتهر بمسلسل قيامة عثمان أو مسلسل المؤسس عثمان.





مواعيد مسلسل المؤسس عثمان حلقه 103

و ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض المسلسل التأسيسي عثمان الحلقة 103 أو قيامة عثمان بعد أن عملت الشركة المنتجة على تمديد المسلسل، لموسم رابع بعد النجاح الباهر الذي حققته المواسم السابقة للبرنامج. حيث تذاع الحلقة المائة من مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان في موعدها الأسبوعي في يوم الأربعاء القادم على قناة Atv التركية ، في تمام 07:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتبث باللغة التركية. وتعاد الحلقة يوم الخميس في الساعة 08:00 بتوقيت القاهرة وتكون مترجمة إلى اللغة العربية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

اولا تتم إذاعة مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء على قناة atv باللغة التركي في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مدينة اسطنبول ومكة المكرمة.

كما يتم إعادة بث الحلقة في اليوم التالي الخميس مترجمة إلى اللغة العربية

كما يمكن متابعة أحداث المسلسل الشهير المؤسس عثمان على بعض القنوات الناقلة للمسلسل في نسخة مدبلجة باللغة العربية مثل قناة اليرموك وقناة الفجر الجزائرية.

ويمكن متابعة مسلسل المؤسس عثمان على الإنترنت عبر منصة نور بلاي للمسلسلات التركية القديم منها والجديد كذلك.