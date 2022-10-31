بالصور والدا الشهيدين منصور وسليم يكرمان القيادي المدلل تجسيداً لمفهوم (وحدة الساحات)

كرَّم والدا الشهيدين زياد أحمد منصور ومحمد سليم أحمد سليم، وهما من مجاهدي سرايا القدس في الساحة السورية، الأحد، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، بصفته والد الشهيد زياد المدلل، الذي ارتقى في معركة (وحدة الساحات).

جاء ذلك في ختام لقاء نظمته حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية، على شرف الذكرى السابعة والعشرين لارتقاء مؤسس الحركة د. فتحي الشقاقي، بقاعة خريجي المعاهد التجارية، على أوتوستراد المزة وسط دمشق.

ويجسد هذا التكريم مفهوم (وحدة الساحات)، التي دشنتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خلال المواجهة الميدانية التي خاضتها مطلع شهر آب/أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن الشهيدين منصور وسليم ارتقيا إلى العلا خلال عدوان صهيوني غاشم، استهدف العاصمة السورية دمشق، في نهاية شهر شباط/ فبراير عام 2020.





