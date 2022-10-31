ماهو عيد الهالوين وما قصة عيد الهالوين-ما هو الهالوين ومتي ينتهي الهالوين، يتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وخاصة في الدول العربية وغيرها من الدول الخليجية، عن ما هو الهالوين، وما هو عيد الهالوين، ونظراً لعمليات البحث المتواصلة من قبل العديد من رواد المواقع، وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن عيد الهالوين، وما قصة عيد الهالوين، وذلك تماشياً مع عمليات البحث عبر محرك قوقل وغيرها عن ما هو عيد الهالوين في السعودية.

ماهو عيد الهالوين

في نهاية أكتوبر من كل عام يحتفل العالم بالهالوين، وتحديدا في ليلة 31 أكتوبر في كمناسبة ثقافية يُحتفل بها حول العالم وخاصة في دول الولايات المتحدة وأيرلندا وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا، بالعديد من الطقوس وأبرزها التنكر والتزين في الأزياء المخيفة، وأيضا زيارة المعالم السياحية المسكونة وقراءة القصص المخيفة ومشاهدة أفلام الرعب.

#الهالوين في بلاد الحرمين..

صور الاحتفال بعيد الأموات وأزياء الشر الهالوين في العاصمة #السعودية الرياض وإحياء حفلات الإغراء والمجون

تخطو الشيعه والمجوس والهندوس والسيخ

لو كان أبو لهب موجود كان قص اعناقهم

أين خادم الحرمين وولى العهد من هذا العبث pic.twitter.com/2tgJFt7jlx — ✍️ℱ𝒜ℛ𝒜𝒢 (@faraj_alkaji) October 31, 2022

ما هو الهالوين

وفي مقالنا ماهو عيد الهالوين وما قصة عيد الهالوين-ما هو الهالوين ومتي ينتهي الهالوين، من أين جاءت فكرة الاحتفال بالهالوين؟ هناك اعتقاد شائع بأن الاحتفالات تعود إلى تقاليد كلتية (أو سلتية) قديمة. والكلت (أو السلت) هي مجموعة الشعوب التي تنتمي إلى الفرع الغربي في مجموعة الشعوب الهندو-أوروبية، ومن امتداداتهم اللغوية والأثرية والتراثية الشعب الأيرلندي والاسكتلندي، حسب بعض النظريات التاريخية.

وكانت تلك الاحتفالات مرتبطة بمواسم الحصاد وجني المحاصيل. والعلاقة بين المواسم الزراعية والطقوس المرتبطة بالمجهول والقوى الخارقة شائعة في التاريخ.

ما هي قصة عيد الهالوين

ويعود أصل يوم الهالوين، الذي يصادف يوم 31 أكتوبر من كل عام، إلى مهرجان إيرلندي قديم، قبل مئات السنين. ووفقا لموقع "هيستوري" فإن أصل عيد الهالووين يعود لمهرجان "سوين" في حضارة سيلتك الإيرلندية قبل ألفي عام، حيث احتفلوا بالعام الجديد في الأول من نوفمبر، ماهو عيد الهالوين وما قصة عيد الهالوين-ما هو الهالوين ومتي ينتهي الهالوين

ترند " #الهالوين " و " #Halloween "



تداول مغردون مقطع لـ شاب سعودي ينتقد من يحتفل بـ الهالوين لكن بشكل كوميدي😂.

pic.twitter.com/RJxsJvnWAj — TRND (@NOWTRND) October 29, 2022

ما هو عيد الهالوين ويكيبيديا

بحسب موسوعة "بريتانيكا" (Britannica) فإن الهالوين بدأ كمهرجان وثني ينطق باسم "ساهوين" واحتفلت به شعوب "الكلت" (Celtic) في أيرلندا وبريطانيا القديمة فيما يوافق اليوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بتقويمنا الحالي، وعدوه بداية العام الجديد وبداية الشتاء وموسم الظلمة، فقد كان عامهم ينقسم إلى موسميّ نور وظلمة. وفي هذا الوقت تجدد عقود الأراضي وتعود القطعان من المراعي.

وكما ورد أنّ هؤلاء الكلت اعتقدوا بوجود حاجز بين عالم الأحياء وعالم الأموات وأنّه يزول أو يكاد في عشيّة "ساهوين" أي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، فأرواح من رحلوا في العام المنتهي تكون عالقة ولا تغادر إلى العالم الآخر إلا في تلك الليلة، كما تأتي الأرواح الراحلة فتزور أهلها، لذا وضعوا كراسي فارغة حول الموائد وتركوا أبواب البيوت مفتوحة، ماهو عيد الهالوين وما قصة عيد الهالوين-ما هو الهالوين ومتي ينتهي الهالوين

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كيف بدأ الهالوين

أما الأرواح الشريرة، فقد أشعلوا النيران على قمم التلال لطردها، وارتدوا الأقنعة لكي لا تتعرف عليهم. وبسبب قدوم الأرواح فإن هذه أفضل فترة للذهاب إلى الكهنة لمعرفة الأخبار المستقبلية عن الصحة والزواج والموت.

ثمّ غزا الرومان تلك المناطق وجاؤوا باحتفالهم الخاص بذكرى الموتى وبآلهة الحصاد بومونا، وهذا المزيج رسّخ ارتباط الأرواح والأشباح والموتى بالملابس التنكرية وتزيين الثمار، ماهو عيد الهالوين وما قصة عيد الهالوين-ما هو الهالوين ومتي ينتهي الهالوين

متى ينتهي الهالوين

وضمن مقالنا ماهو عيد الهالوين وما قصة عيد الهالوين-ما هو الهالوين ومتي ينتهي الهالوين، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم طبيعية وقصة عيد الهالوين، وما هو عيد الهالوين، وما هو الهالوين، والذي يقام في الممكلة العربية السعودية في هذه الفترة:

الهالوين محرم وهو عيد من أعياد المسيحيين ويعتبر إحياء لذكرى قديسي النصارى، فكيف تشاركهم عقائدهم وانت من تتبع دين الإسلام، لا تجعل فتن الزمن تحرك نحوهم وتتناسى انك في ظلال وستُحاسب، اتبع سنة نبيك مهما كثروا من حولك.



" وكلهم آتيه يوم القيامة فردا " فاستقم كما أمرت لا كما رغبت. — نواف العقيّل (@nawaf__oga) October 30, 2022

هل يجوز الاحتفال بعيد الهالوين

وفي مقالنا ماهو عيد الهالوين وما قصة عيد الهالوين-ما هو الهالوين ومتي ينتهي الهالوين، سنرفق لكم الاجابة عن سؤال هل يجوز الاحتفال بعيد الهالوين: حيث قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عيد الهالوين يسمى بعيد «الرعب» عند الغرب، مؤكدًا أنه من العادات الغربية التي يوجد لها بدائل أفضل منها في الإسلام.

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ونبه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم عيد الهالوين؟»، على ضرورة الانتباه إلى ما يبث وما ينشر إلينا من عادات غربية، ونتساءَل «هل تتفق مع أصولنا الشرقيّة أم لا؟!»، مشددًا على أن عيد «الهالوين» ليس من التراث الإسلامي، وعندنا في تراثنا كل ما هو خير وأفضل منه.

ونصح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، المسلمين، بعدم اتباع الهالوين، قائلًا:" رجاءً لا نتبع هذه التقاليد، ولا نبتدع في حياتنا أشياءً تولد العنف وتقضي على الرحمة بين الأطفال والكبار".