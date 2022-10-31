كلوب: هدف ليدز يجعلني أستيقظ ليلا للذهاب إلى الحمام

رد مدرب ليفربول يورجن كلوب، على توقعات تشير إلى انتهاء مهمته مع الفريق، قائلاً إن وقت إصدار حكم كهذا سيأتي في نهاية الموسم.

ويعاني ليفربول بصورة واضحة حتى الآن، بعد أن حصل على 16 نقطة فقط من 36 محتملة، ويتراجع الفريق حاليا إلى المركز التاسع، بفارق 15 نقطة خلف آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، و8 نقاط خلف نيوكاسل يونايتد، الذي يحتل حاليًا المركز الرابع.



وتسببت الهزيمتان المتتاليتان أمام نوتنجهام فورست وليدز يونايتد، في أجواء متوترة، بعد انتصارين متتالين على أرضه أمام مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، وبدا ليفربول منهكًا في بعض الأحيان هذا الموسم.



وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذه المجموعة الحالية من لاعبي ليفربول قد تتراجع بشكل مطرد، قال كلوب إنه يتفهم السؤال لكنه أكد أن وقت مثل هذه المناقشات لا يمكن أن يحين إلا في نهاية الموسم.



وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا مساء غدٍ الثلاثاء: "من الواضح أننا جميعا موجودون هناك ونقوم بالمهمة علنا، لكن أعتقد أن الحكم على هذا يجب أن يأتي لاحقًا في الموسم، أو ربما في النهاية، إذا قلت هذا الأمر لهذه المجموعة من اللاعبين، أو أي كان، أو لهذا المدرب، لا أعتقد أن هذا عادل بنسبة 100%".



وأضاف: "نفتقد اللاعبين، خاصة الآن في خط المقدمة، نفتقد الجودة العالية وهو أمر غير مفيد. مع كمية المباريات التي لدينا، عادة ما نقوم بإجراء تغييرات، لكن لا يمكننا فعل ذلك. كان لدينا وضع مشابه جدًا في خط الوسط لفترة طويلة بالفعل".



وتابع: "حتى لو كان هذا غير عادل، فلا بأس. إنه أمر طبيعي، إنها حياتنا ومن العدل تمامًا طرح هذه الأسئلة. لكن علينا الإجابة على ذلك لاحقًا. نحن جميعًا هناك ليتم الحكم علينا كمدربين ولاعبين، هكذا هي الحياة في كرة القدم المحترفة. لكن لا يمكننا تغييرها. إذا كنت تريد الخروج من مشكلة، عليك أولاً أن تمر بها، وهذا ما نقوم به".



وواصل كلوب حديثه بطريقة طريفة عن الهزيمة الأخيرة أمام ليدز (2-1): "أبلغ من العمر 55 عامًا، وأذهب عدة مرات في الليل إلى المرحاض. هذا هو السبب في أنني أستيقظ عادة ولكن هذه المرة، كان السبب هو هدف هدف ليدز (الثاني)، إنه في ذهني نعم".